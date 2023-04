María Patiño confiesa su honda decepción con ‘Sálvame’ y amenaza: «Os vais a cagar»

María Patiño no aguantaba más y decidía abandonar una conexión en directo de ‘Sálvame’ este martes después de que un estilista dijera que es una de las peores colaboradoras para trabajar con ella desde las marcas de ropa. Todo después de que el programa destapara el boicot que ciertas marcas iban a hacer a colaboradores de ‘Sálvame’ por devolver la ropa que les prestan en malas condiciones.

«Si este señor quiere hacer de esto un contenido lo compro, pero por encima de todo están los 25 años que llevo trabajando como una hija de puta. Así que esto no lo voy a permitir. Y si me lo permites Jorge me voy a mi casa a pasear a mi perra», sentenciaba María Patiño tras escuchar las acusaciones de Fran Larrañaga abandonando el directo.

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez llamaba en directo a María Patiño para conocer cómo se encontraba después del sofocón del día anterior. «¿Estás bien?», le preguntaba el presentador. «Estoy intentando recomponerme, porque quiero seguir y creo profundamente en el programa, pero yo soy periodista y me he preocupado de llamar a las marcas. Porque yo también sé hacer investigación y no he encontrado ninguna acusación en mi contra», aseveraba dejando entrever que el programa mentía.

«Y me preocupa porque creo en este programa, porque soy presentadora, soy colaboradora y soy personaje. Y he defendido hasta la muerte este programa», recalcaba María Patiño. «Yo necesito estar en un lugar en el que creo y necesito creer y estar con independencia de las polémicas y de las maneras de pensar y tengo que encontrar una manera de salvar lo que siento internamente para seguir luchando por lo que creo», añadía la presentadora de ‘Socialité’ mostrando su decepción con el programa en el que trabaja.

Al escucharla, Jorge Javier trataba de saber si sentía rabia. «Ojalá», contestaba ella. «¿Y si no es rabia que es?», insistía el presentador. «Hoy he ido a comprar a la carnicería y me he puesto a llorar», contaba Patiño. «¿Estás decepcionada?», insistía Jorge. «Ayer lo sentí y me acosté y he dormido mal. Esta mañana me he querido recuperar y me da rabia que ante algo aparentemente anecdótico, habiendo vivido cosas más graves, me venga tan abajo. Quiero no sentirme decepcionada por un programa en el que creo», volvía a decir María Patiño.

En ese momento, Jorge Javier le enviaba un mensaje de parte de dirección: «El programa cree profundamente en ti», le advertía el presentador a su compañera, que no paraba de llorar al otro lado del teléfono. «Muchas gracias y voy a estar ahí como siempre. Soy una más y tengo que aprender a no ser tan vulnerable», contestaba ella.

«Os vais a cagar»: La amenaza de María Patiño a ‘Sálvame’

Después de que sonara el ya mítico «No dejes de soñar» de Manuel Carrasco que tanto le gusta a María Patiño; era Belén Esteban la que le mandaba todo su apoyo a su amiga. «María te quiero mucho, yo sé quién eres y no hagas caso a lo que dicen que los que conocemos de verdad solo podemos decir como dice tu canción que te quiero», le decía la colaboradora.

Era entonces cuando Jorge Javier volvía a tomar la palabra. «Ya viene el señor a cortar el buen rollo«, soltaba María Patiño. «María es que las buenas noticias nunca vienen solas», le advertía Jorge Javier. «No, ya, ya viene la mierda. Pero yo he hecho un trabajo de investigación que os vais a cagar», sentenciaba María.