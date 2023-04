La Policía detiene la emisión de ‘Fiesta’ en Telecinco ante lo ocurrido con Ana Obregón en Miami

Pese a ser Viernes Santo, ‘Fiesta‘ ha estado en directo en Telecinco para informar, entre otras muchas cosas, de la última hora relacionada con Ana Obregón tras su polémica entrevista en la revista ‘¡Hola!’. La actriz permanece en Miami junto a su nieta, Ana Sandra, y hasta allí se ha desplazado una reportera del programa que presenta Emma García.

Kiti Gordillo ha sido la primera en encontrar el edificio en el que se encuentra Ana Obregón junto a la recién nacida. Allí ha permanecido la periodista desde el inicio del programa, por si acaso la presentadora salía a la calle, obtener las primeras declaraciones tras hacer pública su decisión de ser abuela mediante gestación subrogada.

Emma García conecta con Kiti Gordillo desde Miami

Kiti Gordillo localiza el edificio donde se encuentra Ana Obregón en Miami

Sin embargo, tras unas horas de conexión con Miami, el programa ha vivido un momento de máxima tensión. Y es que, mientras en el plató debatían sobre el tema del momento, en la pantalla se podía ver a un policía interviniendo en la conexión, y hablando con la reportera de ‘Fiesta’.

Al ver lo que estaba sucediendo, Emma García ha paralizado de inmediato el programa para ver lo que estaba sucediendo con su compañera. Tras unos minutos de conversación entre las autoridades y Kiti Gordillo, finalmente la reportera ha explicado lo que había sucedido: «Un amable policía nos ha explicado que no podríamos estar grabando aquí porque hay que pedir una serie de permisos. No entendía que estábamos haciendo aquí, grabando un determinado edificio».

Pese a la advertencia del policía, el programa podrá seguir conectando con Miami: «Me ha pedido que nos apartemos un poquito de aquí porque con cámara profesional no podríamos estar aquí, pero con una conexión en Skype no tendríamos problemas». De esta forma, la reportera conectará de la forma que le ha pedido el policía: «Por no tener mayores problemas con la policía, creo que va a ser lo mejor».