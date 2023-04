El mal augurio que José Manuel Parada lanza sobre Ana Obregón: «Se va a arrepentir…»

Telecinco ha emitido este viernes un nuevo programa de ‘Fiesta‘ con Emma García en directo analizando toda la última hora sobre Ana Obregón. Lo hacía ocupando el espacio de ‘Sálvame’, que al ser festivo se ha tomado un descanso. Y uno de los que ha opinado sobre el caso ha sido José Manuel Parada.

El que fuera presentador de ‘Cine de barrio’ no se ha contenido al expresar su opinión. «Yo sinceramente no he querido criticar a Ana porque es algo muy personal. Pero sí que me gustaría poder decirle que un poquito de prudencia Ana», empezaba a decir el periodista.

«Creo que no está siendo prudente con este tema. Y con el tiempo creo que se va a arrepentir», insistía José Manuel Parada. «¿A qué te refieres con que no ha sido prudente?», le preguntaba Emma García. «¿Cuál ha sido la imprudencia de Ana?», incidía Aurelio Manzano.

En ese sentido, Parada se atrevía a pronosticar que Ana Obregón se va a encontrar con ciertas trabas cuando regrese a España. «Porque va a tener muchos problemas. Es un tema muy serio este y donde hay menores de por medio y se va a encontrar con problemas cuando venga a España con la niña por no haber sido prudente», aseveraba.

A ese respecto, Mónica Vergara también se sumaba al decir que puede tener problemas legales. «Ella entiende que legalmente es la tutora, es la madre, pero luego en casa pretende ser la abuela. Y eso es lo que le va a traer una mala jugada porque se ha saltado la ley», advertía la periodista.

José Manuel Parada, rotundo en si opinión de Ana Obregón

«Algo ha debido hacer mal porque en este país Ana Obregón no es la primera famosa en tener hijos por la gestación subrogada y no ha habido escándalos. No hubo escándalo con Miguel Bosé, ni con Tita Cervera ni con tantos y tantos. ¿Por qué ahora sí? En algo se ha fallado», añadía José Manuel Pradera.

«Porque no tienen nada que ver esos casos con el de Ana. Si Ana se hubiera quedado en el primer reportaje a lo mejor no se habría dicho nada. Se ha hablado de la edad pero no se hubiese planteado el debate legal que se ha abierto al decir que es su nieta y que ha sido engendrada con semen, con material genético de su hijo fallecido se abre un gran debate y puede tener consecuencias legales», concluía Marisa Martín Blázquez.