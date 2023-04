El grueso corte de Emma García a José Manuel Parada en ‘Fiesta’: «De aquí no me saca nadie»

Este sábado, 1 de abril, José Manuel Parada se ha estrenado como colaborador de ‘Fiesta’. De esta forma, el que fuera presentador y director de ‘Cine de barrio’ en los años 90, regresa a Telecinco, cadena en la que en el 2010 concursó en ‘Supervivientes’. Aunque su paso fue breve y polémico, pues Jesús Vázquez, el presentador de aquella edición, llegó a expulsarle del plató tras recordarle el Caso Arny.

Hoy por hoy, el presentador se arrepiente de su paso por el reality, pues afirma que se sintió engañado, ya que, según asegura, no se cumplieron las condiciones con las que aceptó concursar en el programa. Tras unos años de esporádicas apariciones en programas de Telecinco, este sábado ha reaparecido como nuevo colaborador de ‘Fiesta’, el programa que cada fin de semana conduce Emma García.

«¿Cómo estás, Parada? ¡Buenas tardes!», le ha dado la bienvenida la presentadora. A lo que él le ha respondido: «Estaba con muchas ganas de verte. He estado esperando debajo de tu foto en el pasillo de Telecinco». Con mucha guasa, la vasca le ha seguido la corriente: «¿Y has hablado con ella y todo?». «Sí, sí», le ha respondido él.

En ese momento, otra de las colaboradoras, Makoke, le ha reprochado a José Manuel Parada lo ‘pelota’ que ha sido nada más sentarse en el plató. «He puesto la foto en Instagram por si Makoke no me cree. Yo digo ‘de aquí no me saca nadie’. Y tú (Emma) allí arriba», ha asegurado.

El ‘zasca’ de Emma García a José Manuel Parada

Sin embargo, no todo han sido buenas palabras entre José Manuel Parada y Emma García. Ya que, en un momento dado, el expresentador de ‘Cine de Barrio’ malinterpretó a su nueva compañera, y ésta se dirigió muy seria hacia él: «He dicho que no soy celosa porque no te lleva a ningún sitio. Soy práctica. Si viene así, que se atenga a las consecuencias. No soy celosa».

Pero ha sido poco después cuando el nuevo colaborador ha vivido un momento de lo más embarazoso cuando la presentadora ha anunciado una sorpresa para el público presenta en las gradas: «Hoy dos de vosotros va a ir gratis al cine a ver la comedia del momento, ‘Mari(dos)’, protagonizada por Paco León y Ernesto Alterio, que descubren que están casados con la misma mujer». En ese instante, Parada ha saltado: «¡Yo quiero verlo!».

«‘Fiesta’ invita, no a ti, sino a dos personas del público», le ha espetado la presentadora. Él, intentaba convencerla, sin demasiado éxito: «Después de estar dos horas debajo de tu foto… ¿no eres capaz de hacer un chanchullo por mí, darme una de las entradas?». Emma García se ha mostrado tajante. «¡No! Escucha, no. Y ya me irás conociendo».

Nuevamente, Makoke le ha reprochado sus palabras, diciéndole que pague la entrada. «Soy pobre», ha bromeado su nuevo compañero, que después, para apaciguar las aguas, ha contado una anécdota con Carmen Sevilla en Venecia, cuando se cayó de la barca con un «móvil buenísimo».