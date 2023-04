Emma García no oculta lo que le tiene en «shock» de Ana Obregón y no es para menos

‘Fiesta‘, el programa de Emma García en los fines de semana de Telecinco, ha ocupado buena parte de su tertulia a abordar la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada pero sobre todo a la última e impactante noticia sobre el caso: el supuesto nombre con el que se habría inscrito a la niña en el registro.

Según ha avanzado el portal ‘Informalia’, la artista la habría registrado como Ana Lequio Obregón pero sin trascender más detalles ni una explicación a esa decisión. Sobre ello han puesto el acento en el magacín vespertino. «A mí es que me ha dejado sinceramente en shock», ha reaccionado en primer lugar la presentadora. «Se me ha puesto la piel de gallina porque se ve que es un homenaje a su hijo», ha apuntado Makoke. «Ya pero es que esto puede implicar o nos lleva a hablar de muchas cosas», ha insistido Emma.

Y es que, en las últimas horas, no paran de circular ciertos rumores sobre esta comentadísima maternidad. El principal, si la madre gestante de esa bebé podría haber sido inseminada con semen del difunto hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Una elucubración que no es más que eso y que, hasta la fecha, no obedece a ninguna información contrastada.

«Partimos de que Ana puede hacer lo que le dé la gana, vamos a ver, pero a mí me ha impactado», ha vuelto a insistir Emma García. «Estamos llegando a una situación en la que será Ana la que diga, hable y cuente cuando quiera y cómo quiera. A mí me parecería igual de bien que hable o no hable», ha apostillado por su parte la tertuliana Paloma Barrientos.

«Yo empezaría este tema deseándole lo mejor a Ana García Obregón y todo nuestro cariño, solo faltaba. Ahora bien, dicho esto, creo que todos en nuestras circunstancias, no juzgando a nadie que vuelvo a decir que ella sabrá lo que hace, podremos opinar cada uno si lo llegaríamos a hacer o no», ha opinado la comunicadora en otro momento de la tertulia.

«Llevamos hablando de esto desde el miércoles, con mil debates, hasta en el Congreso, en absolutamente todos los sitios. Y claro, llega esta publicación con ese titular… Es que no dejan de salir más datos y más teorías. Es una cosa que impacta y veremos si Ana Obregón tiene la necesidad o no de aclarar este tema», ha proseguido Emma acerca del nombre de su hija y el porqué del mismo.

«No puede ser todo una crítica a Ana Obregón», ha exclamado Saúl Ortiz, hastiado con que la bióloga no deje de estar en la diana de feroces críticas desde que saltó la noticia. «Ella puede hacer y ha hecho lo que le da la gana y lo que le apetecía, eso está clarísimo», ha replicado muy tajantemente Emma García.

Eso sí, no ha ocultado la sorpresa que le ha causado esta maternidad por su forma y el contexto en el que se ha producido. «Por un lado tenemos la edad, el estado anímico y emocional, la manera de llevarlo a acabo… Son tantas cosas», ha reflexionado. «Cómo no voy a empatizar, y le deseo todo lo mejor, pero a mí me ha extrañado la situación, la edad y todo. Me ha extrañado. Pero oye, que no es ni bueno ni malo», ha culminado, dejando así mucho más clara su opinión del asunto.