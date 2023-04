La pista que destripa qué ha pasado con Lydia y Manuel realmente tras ‘La Isla de las Tentaciones’

Lydia y Manuel han protagonizado durante su paso por ‘La isla de las tentaciones 6‘ infinidad de momentos en los que su relación ha pendido de un hilo. Precisamente el desenlace de la pareja se ha podido ver durante la última hoguera a la que han sido citado por Sandra Barneda, quien ha sido partícipe de la tensión vivida entre ambos. «La veo distinta. Algo en su expresión me falla, la veo sin amor, la verdad. Es lo que veo. Sé que estás enfadada conmigo, pero no me esperaba algo tan frío», le ha arreado él nada más llegar. «No entiendo nada, te lo juro. No te veo tú, te lo digo muy enserio», ha vuelto a repetir el joven para sorpresa de la propia presentadora.

«Nunca la he visto así en mi vida. Así de seca, de sin sentimientos», ha proseguido diciendo el concursante al tiempo que le ha afeado: «Ya me demostraste el día del espejo que no es amor todo lo que tienes». «Creo que no lo entendiste», ha contestado ella, lo que ha hecho enfadar sobremanera al joven. «Tú no has escuchado mi versión ni te preocupaste de escucharla… Me rechazaste tanto que cambio mi forma de verte y cambió mi actitud en la villa», le ha afeado. «Osea eres un despechado», le ha soltado ella, mientras él le frenaba diciendo: «No te equivoques».

En todo momento, Lydia no ha dudado en excusar su comportamiento diciendo: «En mi villa me llamaban Sor Lydia porque no hacía nada ni he hecho nada». En la misma línea, ha asegurado: «En ningún momento te he faltado el respeto». «¿Tú de verdad crees que has sido Sor Lydia? ¿Lo piensas de verdad», le ha planteado él ante lo que ella ha respondido afirmativamente. «Entonces tenemos un problema», ha respondido Manuel al tiempo que ha asegurado haber sentido junto a su tentadora. «Una persona con la que he podido ser yo mismo. He estado muy cómodo y he fluido en la villa, pero eso no quita que en todo momento te haya dado tu lugar», ha comentado él.

Las imágenes no han tardado en llegar y han puesto en entredicho la actitud de Lydia: «¿Eso es Sor Lydia? He visto imágenes muy desagradables que ahí no han salido y espero que salgan. Hay una imagen de Miguel con la cabeza debajo de la falda de Lydia». «En ningún momento me ha tocado una parte que a ti te debería sentir mal. En cambio tú la buscabas», le ha espetado ella. Poco después, el conflicto ha vuelto a reavivarse con las imágenes de Manuel. «¿Es comparable a que la metas en tu cama a que yo haga un juego? ¿Es comparable que hables de nuestra relación? ¿Has oído algo de que haya dicho que dude de tu amor?», ha comentado Lydia visiblemente afectada.

«En todo momento te he dado tu lugar y ahí no sale que te haya dado tu lugar», ha respondido él. Por su parte, Lydia le ha vuelto a preguntar si era comparable y Manuel ha reculado diciendo. «No sabía la magnitud de lo que había hecho. No lo pensaba». A pesar de ello, Manuel ha vuelto a recular asegurando: «Yo me he dejado llevar muchísimo. Lo que has visto en parte es lo que ha pasado. Miriam ha sido una tentación real y sabía cómo provocar esas situaciones». Unas palabras por las que Sandra Barneda le ha interrumpido diciendo: «Manuel, pero tú podías decir que no».

De vuelta al encuentro entre Manuel y Lydia, cabe mencionar que no todo han sido reproches. La pareja parece haber empezado a limar asperezas cuando el programa ha emitido un vídeo en el que Manuel no podía contener las lágrimas. «Para nada esperaba que él hubiese llorado por mí. No he dudado de mi amor ni un día», ha asegurado ella. «Me encuentro mal Sandra. Tengo miedo de que hayamos destrozado nuestra relación», ha apuntado él. Tras ello, los dos se han dedicado unas emotivas palabras que han acercado más su decisión de salir juntos de ‘La isla de las tentaciones 6’.

Las emocionantes palabras entre Manuel y Lydia que sellan su reconciliación

El primero en desahogarse ha sido Manuel: «Mi vida contigo es un sueño, es un cuento de hadas y cada momento es único. Me encanta ir al supermercado a hacer la compra, esperar 40 minutos mientras te desmaquillas… He aprendido de verdad a sufrir por ti y a valorar lo que hemos construido y sobre todo he aprendido que vale la pena sacrificar todo por una vida juntos. Si tengo algo muy claro es que no me quiero volver a despertar y no tenerte a mi lado porque te amo ahora y el resto de mi vida».

Por su parte, Lydia ha comentado. «Nunca he querido hacerte daño. Solo necesitaba verte y hablar contigo y que me lo dijeras». De igual manera, no ha dudado en apuntar: «Soy una persona distinta. Te vas a sentir súper orgulloso de mí cuando me veas. He venido aquí y he dado este cambio por ti. Yo solo pensaba en ti». Tras estas emotivas palabras, Sandra Barneda les ha planteado su futuro: abandonar juntos o separado. Tanto Lydia como Manuel no han dudado en su respuesta y han abandonado el programa juntos como pareja. «Estoy feliz de veros felices», ha compartido la presentadora.

¿Qué pasó entre Manuel y Lydia tras salir de ‘La Isla de las Tentaciones’?



¿Qué pasó entre Manuel y Lydia tras abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’? Buenas noticias. Los dos siguen juntos en la actualidad. Gracias a la cuenta de Instagram LaCuernis, se ha podido descubrir que han compartido espacio y lugar recientemente y en diferentes situaciones, lo que refleja que la relación entre ellos continúa viento en popa.

Por contrato, los concursantes no pueden publicar imágenes juntos hasta que no acabe la emisión del programa, pero al ojo de esta mencionada usuaria no escaparon determinados stories que, por ciertos detalles en la decoración, dejaban muy claro que estaban en el mismo lugar. Este es el post con la prueba irrefutable: