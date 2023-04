La mala noticia del exterior que sacude a Adara Molinero mientras está en ‘Supervivientes’

El programa ‘Fiesta’ ha hecho un alto este domingo para anunciar una noticia que afecta directamente a Adara Molinero. La colaboradora Amor Romeira ha ganado una demanda que le interpuso la actual concursante de ‘Supervivientes 2023‘ por una presunta intromisión al honor e injurias y en la que le reclamaba 15.000 euros de indemnización por daños morales.

Una demanda que ha sido desestimada como así se ha anunciado en el magacín de Emma García. «Mis abogados y yo hemos ganado en primera instancia una demanda que me puso Adara Molinero. Ella tiene el derecho a recurrir y, si tiene ganas de hacerlo, que lo haga, pero creo que el juez ha dejado claro y muy detallado que no hay ninguna intromisión al honor ni hemos hecho ninguna falta a la verdad», ha declarado Amor.

«Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por doña Adara Molinero», reza la sentencia. ¿Pero cuál es el origen de la misma? Pues bien, nos tenemos que remontar al descomunal encontronazo que Adara mantuvo con Marta Peñate el pasado 31 de enero de 2021 en pleno centro de Madrid.

Adara Molinero, condenada al pago de las costas procesales

A pesar de que el enfrentamiento fue con Marta, la ganadora de ‘GH VIP’ emprendió acciones legales contra Amor Romeira por contar lo ocurrido en sus redes sociales. Sin embargo, teniendo en cuenta que Adara es un personaje público y ha vivido también de contar sus intimidades en televisión, la Justicia ha dictado sentencia en su contra. Incluso se le condena al pago de las costas procesales.

«Tiene el derecho a recurrir, pero desde aquí quiero dejar claro que la Justicia está para cosas serias e importantes y no podemos estar obstaculizando todos los juzgados con boberías como estas. Si tú te has peleado en la calle con Marta, sois las dos personajes públicos. Tienes que entender que esto es notorio y es público y lo puedo contar como información», se ha defendido la colaboradora.

«A mí me salpicó de manera colateral porque ella entendió que yo no debía haber contado en Instagram lo que había sucedido, pero yo tengo libertad de expresión para contar un hecho que sucede en la vía pública con personajes públicos y que además era verdadero, que no estaba mintiendo. Yo estoy tranquila porque nunca he atacado el honor de Adara. Espero que ella siga haciendo su concurso, que le vaya bien y que, cuando salga, que recurra y, si no, aquí tiene la sentencia de primera instancia. Ya está», ha añadido Amor en su pronunciamiento en ‘Fiesta’.

«Veremos que pasa porque, claro, ahora Adara está en ‘Supervivientes’ y no tiene ni idea de lo que está pasando aquí», ha apuntado Emma García. Así las cosas, habrá que esperar a que Adara regrese de Honduras para saber si recurrirá esa demoledora sentencia, pero lo cierto es que es un fuerte varapalo judicial al que ella está ajena por ahora.