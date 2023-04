La incontestable réplica de Olga Viza a Ana Obregón a por qué ha escandalizado a España

Olga Viza empleaba su última participación en el programa de Sonsoles en Antena 3 para dejar constancia muy abiertamente de su opinión sobre lo que ha hecho Ana Obregón trayendo al mundo a una niña por medio de la gestación subrogada para cumplir con la voluntad de su hijo Aless de tener descendencia.

Para la periodista la nueva portada confirmando que el hijo es realmente Aless no es «ninguna sorpresa». «Hace justamente una semana supimos ser prudentes sobre un rumor que ya estaba en todos los sitios», ha comentado. «Todos mis respetos a Ana, que sea muy feliz, pero espero que la sociedad española no normalice ciertas cosas. Es decir, que no nos crucemos en la calle con demasiadas últimas voluntades y creo que es el momento de aprender a debatir en frío», ha reflexionado.

Olga Viza: «La experiencia ha hecho que España blinde el que se haga negocio con la capacidad gestante de la mujer»

«Yo ya dije la semana pasada que no tengo una opinión rotunda y creo que cada caso es único y hay salvedades. Si algo sabe Ana es colocar el mensaje porque ella ha ido colocando mensajes. Hay una frase en la entrevista que dice ‘si no estuviera ella aquí, yo no estaría’. Voy a abrir un melón imaginativo: ¿pudo su hijo expresar esa voluntad para tapar un problema mayor?», planteaba Olga Viza ante sus compañeros tertulianos.

Acto seguido, fijaba el acento en un fragmento concreto de la entrevista a ¡Hola!. «Yo quiero llevarle la contraria a Ana García Obregón en la entrevista cuando dice que por qué se escandaliza España y que estamos en el siglo pasado. Perdón, no. La experiencia ha hecho que España blinde el que se haga negocio con la capacidad gestante de la mujer. O sea eso de que estamos atrasados respecto a Estados Unidos, no», ha rebatido con contundencia.