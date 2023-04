La frase de Naomi al referirse a Adrián en ‘La Isla de las Tentaciones’ no deja de comentarse

La nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones 6‘ ha vuelto a reunir a las chicas en una hoguera de excepción marcada por las nuevas imágenes que las concursantes iban a ver. Un momento que ha provocado el estallido de algunas como Naomi, quien ha tenido que hacer frente a las imágenes más comprometedoras de Adrián. Lejos de quedarse callada, la joven no ha dudado en atacarle con una comentadísima frase que no ha pasado inadvertida.

Antes de comenzar a visualizar imágenes, Naomi ha compartido: «Creo que voy a ver a Adrián y Keyla en la cama. No voy a ser hipócrita, yo he hecho lo mismo. Una vez más me va a demostrar que no es coherente y que cada minuto va a sentir una cosa». Dicho y hecho puesto que la concursante ha podido ver a su chico junto a la joven tentadora.

«Me parece un falso. Me parece más falso que una moneda de tres euros. Estaba súper arrepentido y lo vuelve a hacer… y encima que se cachondee. Tengo unas ganas de tenerlo al lado para decirle que es un falso y un ridículo, tío», ha compartido Naomi sobre Adrián en un primer momento.

Sandra Barneda coloca en más de un aprieto a Naomi

Poco después, la joven no ha dudado en ironizar sobre la actitud de su hasta ahora pareja: «¡Madre mía, qué arrepentido está!». Al mismo tiempo, no ha dudado en asegurar que su pareja no aguantaría más de 30 segundos bajo las sábanas junto a Keyla. Un detalle por el que la propia Sandra le ha preguntado: «¿Por qué le has dicho a las chicas que las imágenes solo iban a durar 30 segundos?». «Porque estoy enfadada», ha asegurado al tiempo que lo ha retirado: «Sí (lo retiro). Está feo eso».

En la misma línea, la presentadora le ha dado el corte de la noche al preguntarle: «Naomi, ¿qué diferencia hay entre lo que ha hecho Adrián y lo que has hecho tú?». Ante esta cuestión, la concursante se ha excusado diciendo: «Muy clara, te la explico. Adrián llevaba desde el día dos diciendo que se había enamorado de una tía, que no había sentido eso con nadie. Luego se morrea con ella y yo a raíz de eso me digo: «¿qué hago respetando a ese cerdo?» y he decidido pasármelo bien».

La controvertida frase de Naomi al referirse a Adrián

A pesar de este detalle, otro de los momentos más comentados se ha vivido a colación de una frase empleada por la concursante. Visiblemente enfadada, Naomi ha espetado: «Creo que le faltan dos vueltas de horno. No estaba acabado de hacer el chaval. Con 32 años sinceramente a mí me da vergüenza, me parece un ridículo«. Una intervención que ha sido de lo más comentada en redes sociales por parte de los espectadores de ‘La isla de las tentaciones 6’.

Naomi de Adrián: “Le faltan dos vueltas de horno. Con 32 años que tiene a mí me da vergüenza y me parece un ridículo.” #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/Vfay6s7N7W — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) April 3, 2023

