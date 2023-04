La advertencia de María Patiño tras la ruptura de Antonio David y Marta que da que pensar

Aunque en Telecinco está prohibido hablar de ello, María Patiño no ha podido evitar pronunciarse, a través de Twitter, sobre el tema del momento, con permiso de Ana Obregón. Y es que este jueves, 20 de abril, Marta Riesco anunciaba a través de sus redes sociales el fin de su relación con Antonio David Flores. Además, señalaba directamente a Rocío Flores como la culpable de la ruptura.

«Mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», sentenciaba la que fuera reportera de ‘Fiesta’ y ‘El programa de Ana Rosa’. Al cabo de unos minutos, publicaba otro story en el que se sinceraba con sus seguidores: «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida».

Todo el mundo se ha pronunciado sobre este anuncio. Desde el Maestro Joao hasta Belén Rodríguez, y María Patiño no ha querido quedarse atrás. Y, aunque en ‘Sálvame‘ no les esté permitido hablar del tema, por los vetos impuestos por Telecinco, ha hecho uso de su perfil de Twitter para dar su opinión al respecto.

«Todo se pondrá en su sitio», escribía la periodista. Un comentario que muchos dan por hecho que se refiere a la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores. Pero este no ha sido el único tuit que parece ir dirigido a la ya expareja. Este jueves, al poco de que su excompañera de cadena comunicara la ruptura, María Patiño escribió: «Las obviedades me aburren». Dejando claro que ella nunca creyó en esta relación.

Todo se pondrá en su sitio. — Maria patiño (@maria_patino) April 21, 2023