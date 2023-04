Kiko Rivera dice lo que nadie esperaba sobre su veto en Telecinco: «Por mi salud mental…»

Si hay uno de los rostros vetados por la nueva cúpula directiva de Mediaset que está dando más que un quebradero de cabeza a presentadores, colaboradores e invitados es Kiko Rivera. Y es que en estos meses tanto Jorge Javier Vázquez como Belén Esteban e invitados como su prima Sylvia Pantoja han tenido problemas a la hora de nombrarle.

Así, en los últimos tiempos, el nombre de Kiko Rivera se ha colado en varias ocasiones en ‘Sálvame‘ y ya hay una orden para que cada vez que se hable de él se le llame «el hermano de Isa Pi.

Hace unos días, Kiko Rivera se quejaba a través de un directo en Instagram del veto de Telecinco por no poder ir ni al plató ni a Honduras para apoyar a su primo, Manuel Cortés. «No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle… Me encantaría porque seguramente pondría a más de uno en su sitio, incluido a todo el que tenga que incluir», aseveraba.

«Estoy contento porque para mi salud mental es mucho mejor»

Ahora, Kiko Rivera ha vuelto a hablar del veto de Mediaset. Lo ha hecho en otro de sus directos. «Lo digo todos los días. No puedo ir a ningún sitio, a nada que tenga que ver con Telecinco. Y la verdad es que estoy contento porque para mi salud mental es mucho mejor», destaca el hijo de Isabel Pantoja.

«No tengo prensa abajo. Puedo salir a cualquier cosa y no me sigue nadie. No hablan de mí en televisión porque no quieren ellos. Se creen o pienso que se creen que me molesta y es al revés, me viene bien. Estoy más feliz para mi salud mental», recalca Kiko Rivera. No obstante, esto es una contradicción con su queja de hace unos días por no poder ir a ‘Supervivientes’.

Por otro lado, Kiko Rivera recuerda como cuando le dio el ictus ya emitió un comunicado en el que aseguraba que iba a dejar «ese tipo de televisión». «Yo dije que iba a dejar ese tipo de televisión y lo estoy cumpliendo. Pero es que ellos me han ayudado al vetarme, no llamarme y ofrecerme unos dinerales para mí es mucho más fácil», prosigue diciendo.

«Diría que no igualmente pero me lo ponen mucho más fácil, por lo tanto gracias. Y por favor que siga así, que siga así. No quiero que habléis de mí. Me da igual ser menos conocido, estar menos de moda, vender menos canciones. Me da igual, pero para mi salud mental es mucho mejor así, os lo juro por mis hijos», concluye Kiko.