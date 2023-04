Kiko Matamoros desmantela lo que pasó realmente en ‘Supervivientes’ tras expulsar a Yaiza

La expulsión disciplinaria de ‘Supervivientes’ a Yaiza tras sus insultos y amenazas a Asraf no para de comentarse en los programas de Telecinco. Si por la mañana, Joaquín Prat era claro con su sentencia. Por la tarde en ‘Sálvame‘, Kiko Matamoros junto al resto de colaboradores eran rotundos contra la novia de Ginés Corregüela.

Tras emitir las imágenes en las que Yaiza llama «maricona» a Asraf, tanto Lydia Lozano como José Antonio Avilés no se contenían al decir que es una persona que les da miedo. «A mí es que me da miedo», se escuchaba decir al colaborador. «La forma que tiene es macarra, agresiva, chunga y de todo. A mí no me gustaría encontrarme a esta señora en la calle por la noche sin nadie en la acera», añadía Lydia.

Pero era Kiko Matamoros el que más claro se mostraba contra Yaiza. «Yo llevo pidiendo la expulsión de esta señora desde que entró. Me parece que ha sido un elemento muy nocivo para la convivencia, pero si muy efectivo para resituarnos a todos. Y para conocer la cara A y la cara B de cada concursante», sostenía el colaborador en clara alusión a la cobardía tanto de Raquel Arias como de Diego de no querer decir nada pese a haber presenciado los hechos.

«Aplaudo la decisión de la organización porque ni un minuto más. Por eso, por lo que pasó con el Pirata Morgan y creo que ya hartaba. Ya había superado todo lo superable«, insistía Matamoros. «Yo lo que no sé es como tiene los apoyos de Diego y de Raquel», apostillaba entonces Carmen Alcayde.

Era ahí cuando Kiko Matamoros hacía el retrato perfecto de lo que sucede en ‘Supervivientes’: la cobardía a salir nominados y expulsados. «Lo que pasa es que cuanto más grande sea el grupo mejor se apoyan en las nominaciones. Si Adara no llega a ganar la prueba estaría nominada y Asraf nominado. Así dos nominados que se evitan ellos», defendía el colaborador.

Las que tampoco se han quedado calladas han sido las presentadoras. «Ella se cree una estrella. Ella se cree que es la estrella fundamental de ‘Supervivientes’. Piensa ‘soy de las que manejo el cotarro, soy la que sale en todos los vídeos porque me meto en todo y toco las narices a todo el mundo. Ella yo creo que tiene una parte de que se esperaba que iba a durar más pero por otra sabe que lo va a rentabilizar», opinaba Terelu Campos.

Kiko Matamoros dice alto y claro lo que piensa de los concursantes de ‘Supervivientes’

Y María Patiño ponía el foco en la actitud del resto de concursantes. Algo que corroboraba Kiko Matamoros. «La actitud de Raquel Arias es vergonzosa. Yo apostaba por ella y me producía simpatía, pero ayer demostró una cobardía, un oportunismo y un cinismo horroroso. Diego es que ya sabíamos de qué pie cojeaba. Los que ganaron ayer fueron Jonan y Alma», remarcaba el colaborador.

Asimismo, Kiko Matamoros no se cortaba al decir lo que pensaba de Manuel Cortés. «A quién le había venido bien la aparición de la villana esta era a Manuel porque había quedado en segundo plano sus discusiones, sus broncas y su carácter. Pero su frialdad, su distanciamiento y su equidistancia le han vuelto a señalar como el torpe y el villano», sentenciaba.