Joaquín Prat es fulminante con lo que se le oye tras la decisión de ‘Supervivientes’ con Yaiza

‘El programa de Ana Rosa‘ con Joaquín Prat y Patricia Pardo al frente ha abordado, como no podía ser de otra manera, la expulsión disciplinaria de la organización de ‘Supervivientes 2023’ a Yaiza tras cruzar todos los límites e insultar y amenazar gravemente a Asraf Beno aprovechando la ausencia del cámara; que había acudido a la caseta técnica para cambiar las baterías.

Así, el magacín ha emitido un vídeo resumen con el momento que provocó esa drástica decisión del programa, con las versiones que ofrecieron los testigos de la pelea (Diego y Raquel Arias) y con el instante en el que Jorge Javier Vázquez comunicó que la novia de Ginés Corregüela quedaba automáticamente fuera del concurso. También se ha mostrado cómo la hija del ‘rey de los bocadillos’ lo celebró tirándose incluso al suelo del plató.

«Yo no lo celebraría tanto teniendo en cuenta que, cuando vuelva papá a casa, va a estar con Yaiza. Pero Yaiza, un beso cariño y hasta nunca. Me parece que es la decisión más acertada que podía tomar la organización de ‘Supervivientes'», ha empezado opinando muy contundente el presentador.

Eso sí, acto seguido, Joaquín Prat ha lamentado que ese firme castigo no se hubiera aplicado antes de llegar a este extremo tan desagradable e inadmisible en televisión. «Yo incluso después de esa bronca que tuvo con Arelys la hubiese expulsado ya. Esta señora venía con la lección bien aprendida ya desde España; esta señora ha ido a lo que ha ido y le ha salido el tiro por la culata», ha sentenciado para rematar: «Es que para ser una chunga hay que ser un poco lista y esta no lo es».

Al hilo, Isa Pantoja, presente en plató, se ha pronunciado muy categórica: «A mí me parece una actitud vergonzosa. Creo que ha estado muy mal, pero no desde ahora (…) De lo que le acusan siempre a Asraf es de que, cuando no hay cámaras, es una persona normal y que, delante de ellas, provoca. Y yo lo que entiendo es que, cuando es delante de cámaras, entonces es lo que nosotros vemos». «¿Es suficientemente fuerte lo que pregunta, que lo único que pregunta son cosas de convivencia, como para que le estén tratando tan mal?», ha planteado.

«Me parece que la organización ha estado súper acertada expulsando a Yaiza y, para mi opinión, deberían haber castigado también a Ginés, Diego y Raquel por el silencio cómplice», ha concluido la joven. Y es que, efectivamente, si no hubiera existido el vídeo y el testimonio del cámara que escuchó los ataques, no se habría podido probar la versión de los hechos de Asraf.