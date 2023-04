Kiko Hernández pone el grito en el cielo e insta a la fiscalía a actuar con Ana Obregón

Este miércoles 19 de abril, ha salido por fin a la venta «El chico de las musarañas», el libro de Aless Lequio con el que Ana Obregón ha cumplido uno de los deseos de su hijo. Como era de esperar, ‘Sálvame’ ha analizado algunas partes de la obra y Kiko Hernández ha sido muy duro con la actriz y presentadora.

Una de las cuestiones que ha revelado Ana Obregón en la novela es que se quiso suicidar en varias ocasiones. «Salí al balcón. Un séptimo piso, la decisión era firme. Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo«, relata la actriz en el libro. No obstante, según ella, fue precisamente Alessandro Lequio quién le salvó la vida al recordarle que tenían que cumplir los deseos de su hijo.

Al hacerse eco en ‘Sálvame’ de este fragmento, Kiko Hernández no se ha podido contener. «Que se toque de una forma tan banal el tema de desaparecer. Y que luego encima presuma de que no ha ido a un psiquiatra en su vida cuando estás contando que has intentado dos veces tirarte por un balcón es que….», empezaba diciendo el colaborador.

«O no entiendo nada o ahora ya lo entiendo todo. El no haber pisado un psiquiatra o un psicólogo cuando estás anunciando a bombo y platillo que has intentado dos veces y que te ha parado tu ex marido. ¿Pero qué barbaridad es esta? ¿Pero con qué hemos desayunado hoy?», proseguía reflexionando Kiko.

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Hernández iba más allá y tal y como ya hizo Jorge Javier Vázquez hace unos días, pedía a las autoridades que se impliquen en este asunto. «¿Pero esto lo ha leído alguien de la fiscalía? ¿Esta barbaridad qué es? Una señora que acaba de hacer una gestación subrogada en Miami, que tiene un bebé y está hablando de desaparecer?», insistía el colaborador.

«Me parece la locura más gorda que he leído en los últimos años, pero locura. Y alimentado por los dos. Por Ana Obregón y por Alessandro Lequio, el que no habla. Y sigue hablando de que solo quiere a sus hijos. Los dos estáis alimentando esta barbaridad y esta locura», sentenciaba Kiko.