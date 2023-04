Jorge Javier va un paso más allá y urge a las autoridades a actuar con Ana Obregón

‘Sálvame‘ prosigue hablando de la polémica en torno a la nieta de Ana Obregón. Este martes, tras hacerse eco del último post de Instagram en el que la actriz y presentadora celebraba las tres semanas de vida de la hija de su hijo Aless y de las últimas palabras de Alessandro Lequio; Jorge Javier Vázquez era muy claro.

Y es que si hay algo que está llamando mucho la atención de todos es la explotación que está haciendo Ana Obregón de su nieta al mostrarla en todo momento en la portada de ¡Hola! y en su cuenta de Instagram. Algo que podría ir en contra de lo que se firma en EEUU según Kiko Hernández. «Como en Estados Unidos le llegue a alguien lo que estás haciendo…», advertía el colaborador.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez cortaba a su compañero para compartir una reflexión con toda la audiencia. «Ya no en Estados Unidos. Aquí las autoridades van a tener que tomar decisiones porque si se están tomando tantas irregularidades, ¿qué haces, las perdonas porque es Ana Obregón? No», aseveraba el presentador.

Asimismo, según Jorge Javier Vázquez, con todos los movimientos que está haciendo Ana Obregón considera que la actriz y presentadora está «confundida» a nivel psicológico. Lo que podría hacer que tenga un problema cuando sea consciente de todo lo que está haciendo y diciendo.

Por si fuera poco, a Jorge Javier Vázquez lo que le cabrea es lo «infantiles» que son los argumentos que usa la «camaradería» de Ana Obregón para defenderla. «Me generan mucho rechazo», aseguraba el presentador de ‘Sálvame’ sin pudor, criticando que la presentadora «se está poniendo demasiado en el foco».

Finalmente, Jorge Javier no se cortaba al exponer a la conclusión que había llegado. «En estos momentos, hablar de Ana Obregón cada vez me parece que me da más pudor. Estamos asistiendo a una serie de situaciones que no se ajustan a una realidad que tenga consistencia», sentenciaba.