Isabel Rábago propina el palo más indigesto posible a Ana Obregón: lo dice sin pudor

Isabel Rábago ha cargado las tintas durísimamente contra Ana Obregón este jueves en ‘El programa de Ana Rosa‘ tras la nueva exclusiva en ¡Hola! en la que presenta públicamente a la recién nacida y revela la gran incógnita: no es su hija, sino su nieta, hija de Aless Lequio.

«Para mí hay algo que es muy significativo. Y es que, si Alessandro Lequio era consciente de toda la situación y de todo el procedimiento, me parece extraño que no haya ido a Miami a recibir a la que es su nieta», ha introducido Patricia Pardo. «Porque no está de acuerdo», ha desvelado Antonio Rossi. «Hay algo en el proceso que él desconocía, se entera y le hace cambiar de opinión», ha apuntado Miguel Ángel Nicolás, dejando entrever que el conde se encuentra muy molesto con la gestión que la actriz está haciendo de todo esto.

«Aquí la gran protagonista es la niña. Es una menor y nadie está cuidando ni velando por sus derechos. Y añado después de la portada de ayer a un protagonista más. Voy a creerme lo de la última voluntad porque no me queda otra, pero a Aless, el hijo de Ana, ¿le gustaría lo que está haciendo la madre? Aless fue un chico que en los últimos años era encantador con la prensa y se mantenía absolutamente al margen de toda esa comercialización. ¿De verdad le gustaría esta exposición?», ha planteado Isabel Rábago. «Según ella sí, está cumpliendo la voluntad de su hijo», ha rebatido Rossi. «Según el testamento ológrafo, pero lo que ella dice me lo paso por el forro de la peineta», ha contrariado ella.

«La gran cagada que hace, desde mi punto de vista, es dando esta exclusiva porque yo llevo diciendo que es mejor permanecer en silencio», ha proseguido la tertuliana sin piedad. Además, sobre la posibilidad de traer un niño más adelante también se ha pronunciado: «Ana no dice esto porque sí, es que Ana no dice absolutamente nada en la entrevista al azar aunque tergiverse y modifique la realidad». «La entrevista de Ana cojea por todas partes», ha sentenciado.

Isabel Rábago: «Ana Obregón no está respetando a la menor ni a Alessandro Lequio ni la memoria de su hijo»

Y ha añadido: «Solamente Alessandro Lequio podrá confirmar esta versión que cuenta en la revista sobre en qué momento se produce la última voluntad de su hijo; que me parece tremendo que una intimidad tan grande se exponga de esta manera en una exclusiva. Que en la presentación de tu nieta estés dando esos detalles tan íntimos… Y yo puedo entender el dolor tan grande que puede tener Alessandro Lequio al tener que estar escuchando eso porque solamente Ana y él saben el momento en el que se produce, cómo se produce, si existen documentos, si a lo mejor es una decisión de Ana y por narices Lequio se la ha tenido que tragar y se encuentra que ahora tiene una nieta», ha continuado comentando Isabel Rábago con gran dureza.

Pero ha sido al final de su intervención cuando ha dejado su sentencia más lapidaria. «La grandes lagunas que deja Ana Obregón en esta entrevista, que no voy ni a calificar, las tiene Lequio y creo que no va a hablar por respeto. El único que está respetando a su hijo fallecido es Lequio y no Ana. Ella no está respetando a la menor ni a Alessandro Lequio ni la memoria de su hijo», se ha atrevido a verbalizar sin contemplación.