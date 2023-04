Hasta Gerard Piqué se acaba posicionando (y no de cualquier forma) sobre Ana Obregón

Gerard Piqué se ha mojado ante la polémica maternidad de Ana Obregón a sus 68 años y haber recurrido a los vientres de alquiler. La presentadora lleva toda la semana en el punto de mira por tomar esta decisión, algo que ha reprochado el futbolista en una entrevista con Gerard Romero, presidente del equipo Jinetes de la Kings League.

Antes de centrarse en el tema de Ana Obregón, Gerard Piqué hablaba de a lo que se tiene que enfrentar por ser famoso: «La envidia es lo que reina en este país, con diferencia. Y tienes que estar por encima de esto. Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tienes que controlar lo que tú puedes hacer. Lo que tienes que hacer es vivir tu vida».

Era para ejemplificar a lo que se refería, nombraba a Ana Obregón y su última polémica: «Fíjate todos los jaleos que ha habido últimamente en el tema del corazón. El tema Ana Obregón. El tema de Risto Mejide, que si se ha enamorado de una persona de una edad…». Asimismo, mostraba sin rodeos su opinión al respecto: «¡Que la gente haga lo que le dé la gana! ¡Dejad de molestar! Que si está bien o está mal. Siempre juzgando. Tíos, que cada uno viva su vida. ¿A que no molestan? Pues ya está».

Pero lejos de quedarse ahí, Piqué seguía: «¿Por qué te tienes que meter? Siempre tenemos que dar una opinión. Siempre tenemos que dar una opinión. Estamos juzgando a la gente. Que hagan lo que les dé la puta gana, que es su puta vida. Y lo mismo conmigo y con todo el mundo. Lo podemos llevar a todas las facetas: a la política, a los negocios, a la sociedad, al movimiento LGTBI… Que cada uno haga lo que le dé la gana. Hemos nacido para vivir cada uno nuestra vida«.

«Cada uno decide lo que cree que es mejor para él… Me da igual si estás de acuerdo o no. ¡Es que es tu vida! Es muy sencillo», añadía el futbolista, insistiendo en que el problema es la envidia: «Estamos en un país en el que si tienes éxito hay mucha gente que tiene envidia y si eres famoso, mucha gente intenta buscarte siempre defectos, problemas, etcétera… Si no tienes éxito es porque eres un fracaso. Vivid vuestra vida y lo que no podéis controlar, no le deis importancia».

Su reacción a los últimos ataques de Shakira

Gerard Piqué también hablaba de los últimos ataques que ha lanzado Shakira tanto a Clara Chía como a él. Y lo hacía justo unas horas antes de que la colombiana abandonara España con sus hijos. «Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya… Y no quiero entrar porque es un tema personal», empezaba diciendo.

Pero, aunque adelantaba que no iba a entrar, sí reaccionaba a los últimos ataques que ha recibido. «No pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío… Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad», soltaba.