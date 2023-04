Esta tremenda imagen de Susanna Griso no es real y hace este encarecido llamamiento

En las últimas horas ha empezado a circular una imagen claramente manipulada que afecta negativamente a Susanna Griso. La veterana comunicadora de las mañanas de Antena 3 ha sido objetivo de un bulo que, sin más remedio, ha tenido que desmentir este jueves a través de sus redes sociales.

En la fotografía en cuestión, que es un evidente montaje, la periodista de ‘Espejo Público’ aparece esposada junto a dos agentes de la Policía Nacional. En un rótulo, también falseado, se pueden leer dos titulares «El escándalo que conmocionó al mundo», reza el primero. «Susanna Griso lo ocultó hasta el último momento. ¿Es este el final de su carrera?», se pregunta en otro faldón.

Pues bien, se trata de una completa estafa relacionada con las criptomonedas y Susanna Griso ha tenido que salir al paso irremediablemente. «El montaje es tan burdo que pensé que no hacía falta desmentirlo», lamenta en una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Susanna Griso: «La Policía me aconseja que lo desmienta para evitar posibles estafas»

Sin embargo, han sido las propias autoridades las que le han instado a aclararlo para cortar por lo sano y no dar pábulo a eventuales estafas. «La policía me aconseja que lo haga para evitar posibles estafas. Jamás he invertido en criptomonedas ni tampoco he recomendado su compra», ha zanjado la presentadora para frenar así este montaje y las elucubraciones.