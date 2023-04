El terremoto en la trama de ‘La Promesa’ firma récord y da la estocada a ‘Amar es para siempre’

‘La Promesa‘ no tiene techo y este martes, 11 de abril, ha vuelto a marcar récord histórico en la sobremesa de TVE. La serie de época producida por Bambú no solo ha logrado resucitar una franja maldita para el canal, sino que además está consolidando su liderazgo piano a piano por encima de ‘Amar es para siempre’ e incluso de ‘Sálvame‘; programa al que ya robó la corona por primera vez el pasado 24 de marzo.

La ficción, que encara un auténtico terremoto en sus tramas esta semana con la irrupción de nuevos personajes y la inesperada y trágica muerte de uno de los mayores protagonistas, ha anotado una media de 1.085.000 espectadores y un 11,9% de cuota en su última emisión. Unas cifras que aumentan notablemente a 1.234.000 y el 13,1% de share si sumamos el consumo en diferido. En total, 1.626.000 personas vieron en algún momento el episodio.

Además de ese récord que alcanzó el capítulo 71 en su promedio, ‘La Promesa’ marcó este martes la mayor distancia histórica con ‘Amar es para siempre’ en su estricta franja de emisión. Lo hizo con hasta 1,8 puntos y 161.000 televidentes más. Una holgada imposición que no había sucedido hasta ahora.

La Promesa: 11,9% y 1.085.000 espectadores

Amar es para siempre: 10,3% y 924.000 espectadores

Así, se trata de todo un hito que viene a confirmar un vuelco de audiencias en la sobremesa y que la ficción protagonizada por Ana Garcés, Arturo Sancho, María Castro o Eva Martín ha conseguido destronar definitivamente a su inmediato competidor y apropiarse del título de serie diaria más vista. Y esto se produce precisamente en una semana de tramas decisivas:

Capítulo 72 del miércoles 12 de abril

Jimena hace ver a Cruz que la amnesia de Manuel es una oportunidad única para reconstruir sus recuerdos y hacerle creer que estaban perdidamente enamorados. Pero para ello primero deben evitar que nadie le cuente cosas sobre su pasado. Por su parte, Gregorio inicia la exhaustiva búsqueda del broche de las marquesas de Luján. Y empieza por los criados, a los que la actitud del nuevo mayordomo está llevando al límite.

Las más perjudicadas por Gregorio son Candela y Simona, que deben soportar cómo les busca sustitutas delante de sus narices. Por su parte, las cocineras continúan investigando al padre Camilo, hasta el punto de preguntar a don Fermín, el párroco del pueblo, por su supuesta relación con él.

Conrado continúa con los interrogatorios por la desaparición del barón. Esta vez les toca a Catalina, Martina y Curro, pero ninguno de los tres es capaz de darle ninguna información de utilidad. Aun así, el sargento parece mucho más cerca de dar con el paradero del padre de la marquesa.

Capítulo 73 del jueves 13 de abril, el más decisivo de ‘La Promesa’

Los marqueses reciben la trágica noticia que sacude ‘La Promesa’

Conrado llega con la noticia de la muerte del barón: han encontrado el cuerpo junto a su vehículo, precipitado por un barranco. Todo apunta a que ha sido un accidente. La marquesa está desolada ante la noticia.

Los marqueses deciden que Manuel no se entere, y se lo ocultan. Mientras Jimena sigue con su trabajo de construir un pasado alternativo para Manuel, uno en el que ya no le gustaba volar y estaba muy enamorado de ella. Jana, entre tanto, desespera por no poder verlo, y más cuando le dicen que no se le puede hablar de su pasado.

Gregorio continúa con su acoso al servicio. Les obliga a planchar camisas ya planchadas, y abronca a Simona y Candela cuando descubre gracias a Petra que estaban registrando en la habitación de don Camilo. El sacerdote sigue borrando pruebas sobre su identidad: roba la carta que ha llegado a Candela desde la diócesis de León.

Capítulo 74 del viernes 14 de abril

Cruz insiste en que Manuel se case con Jimena a pesar de que la muerte del Barón resuelve los problemas de La Promesa. Manuel le exige a Jimena y a su madre que, a partir de ahora, sean absolutamente sinceras con él. Pide a la propia Jimena que le cuente sobre su relación, y tras escuchar sus mentiras ya no duda de su amor.

Rómulo agradece a Jana que cuidará de Manuel y le ayudara con sus ejercicios; al contrario que Gregorio, que la abronca por lo mismo. Jana quiere saber cómo ambos se enteraron, e indaga con Mauro, sin fortuna. Su intención, tras la muerte del Barón, es abandonar efectivamente La Promesa.

Petra amenaza a Simona y a Candela para que dejen en paz a Camilo. Éste le regala un rosario, ganándose aún más su lealtad. Gregorio rompe la caja de música de María Fernández. Lope le confiesa a Simona que la compró él. Rómulo va a hablar con Gregorio, que parece tener una deuda pendiente con él. Cruz recela de la muerte de su padre cuando recibe una visita inesperada.