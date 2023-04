El sorprendente aspecto físico actual de Mr. T, el actor de ‘El Equipo A’, a sus 70 años

Si naciste en los 80 y creciste en los 90, es muy difícil que no sepas quién es Mr. T. De nombre Laurence Tureaud, el actor y exluchador estadounidense se convirtió en uno de los iconos de la década de los 80. Debutó en el cine gracias a Sylvester Stallone, interpretando a Clubber Lang en ‘Rocky III’, y su gran oportunidad llegó gracias a la serie ‘El Equipo A‘. Mucho ha llovido desde entonces. Ahora el actor tiene ya 70 años pero ha sorprendido a todo el mundo con un físico envidiable.

Y más aun después de saber que Mr. T tuviera que superar un cáncer que le fue diagnosticado en 1995. Irónicamente, fue diagnosticado de linfoma de células T. «Cáncer con mi propio nombre. Cáncer personalizado», bromeó el actor en la famosa revista Coping with Cancer. Por suerte, en 2001 consiguió superarlo. Y, a raíz de la última fotografía de su Instagram, las redes se han vuelto locos con su físico más que envidiable para su edad.

Actor, luchador, activista

Laurence decidió cambiarse su nombre al más conocido Mr. T porque estaba harto de que le hablaran con condescendencia y mirándole siempre por encima del hombro. “Cuando cumplí los 18, cuando era suficientemente mayor para luchar y morir por mi país, para beber, para votar, me dije que era suficientemente mayor para ser llamado como un hombre”.

Rebautizado, se dedicó a trabajar como portero de discoteca, donde cimentó su look tan famoso, repleto de cadenas de oro. Y, lo curioso, es que eran joyas que se dejaban olvidadas en el local. Se convirtió en su imagen de marca (explotada gracias a ‘El Equipo A’), y tanto fue así, que hasta se vendían packs para emular su look.

Aunque tras la mítica serie, no se prodigó mucho en el mundo audiovisual, sí es cierto que conservó su halo de estrella. Protagonizó multitud de cameos, fue concursante en ‘Dancing with the stars’ y basó mucho su discurso en ayudar a niños con problemas o en riesgo de exclusión.

Hoy en día, Mr. T aunque ya no trabaje activamente como actor, salvo algunos momentos ocasionales como actor de doblaje, sigue activo en el mundo del deporte tras descubrir su gran pasión en el curling.