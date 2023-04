El rostro de máxima actualidad que dice sí a sentarse en el ‘Deluxe’ este mismo viernes

Tras el parón de la semana pasada por el especial de Ana Obregón que presentó Santi Acosta, ‘Viernes Deluxe’ regresa este viernes a la parrilla de Telecinco. Y lo hace con un invitado que concede su primera entrevista en televisión y que sin duda dará mucho que hablar.

Era Jorge Javier Vázquez el que anunciaba este miércoles en ‘Sálvame’ la identidad del invitado estrella de ‘Viernes Deluxe‘ esta semana. Pero antes, Adela González dejaba entrever que su nombre no le iba a hacer ninguna gracia a Belén Esteban.

«Ojo Belén porque me dicen que el próximo invitado del ‘Deluxe’ no te va a hacer gracia», le advertía Adela a la colaboradora. «¿A quién a mí?», preguntaba ella. «Sí, a ti Belén Esteban Menéndez», respondía Jorge Javier. «¿Y quién es? Jesulín de Ubrique», reaccionaba ella con sorna aludiendo así al torero que si que participará en Telecinco pero no en el ‘Deluxe’ sino en el regreso de ‘Mi casa es la tuya’.

Era justo antes de acabar el programa de este miércoles y dar paso a ’25 palabras’ cuando Jorge Javier Vázquez anunciaba la identidad del próximo invitado de ‘Viernes Deluxe’. «No me lo esperaba», reconocía el presentador al enterarse de quién era.

Justo en ese momento, aparecía en el pantallón el nombre de Yulen Pereira. Al verlo, muchos se sorprendían. «Yo si me lo esperaba», reconocía Carmen Borrego. Mientras que Belén Esteban comentaba que «no voy a criticar que venga Yulen». «Me parece bien que venga, pero cortaron hace dos meses. Yo creo que vendrá a hablar de la esgrima y del concurso de su madre», soltaba Belén con ironía.

De este modo, Yulen Pereira se sienta por primera vez en ‘Viernes Deluxe’ tras conceder una entrevista a la revista Lecturas hablando de su ruptura con Anabel Pantoja. Así, el esgrimista sigue los pasos de Omar Sánchez, el que fuera el otro ex de la sobrina de Isabel Pantoja.