El monumental ‘guantazo’ de Adara Molinero a Yaiza que enmudece a todos en ‘Supervivientes’

‘Supervivientes 2023‘ ha comenzado su nueva gala con la unificación. Lejos de que esto suponga un nuevo paso hacia la concordia entre los concursantes, la tensión y los malos rollos han asaltado a los supervivientes. Prueba de ello se ha podido ver en ‘La Palapa’ cuando se trataban los robos que algunos náufragos están sufriendo. Las acusaciones veladas no han tardado en salir y, frente a ellas, Adara Molinero ha explotado.

Tal y como se ha podido ver en el vídeo emitido, los concursantes del grupo de Cabeza de León han comenzado a sospechar cuando uno de los boles se ha roto. No ha sido el único frente abierto, la comida ha sumado un nuevo conflicto. «Como me entere de que alguien está comiendo a escondidas, me puedo coger un enfado que te cagas», ha advertido Asraf. Una posición que han apoyado el resto de compañeros. Sin embargo, los robos de aceite han seguido siendo tema de debate y Asraf se ha coronado como uno de los principales sospechosos.

Por ello, en ‘La Palapa’ Jorge Javier les ha pedido a los concursantes que se mojasen y diesen posibles nombres. Aunque en un primer momento Diego Pérez ha preferido no desvelar ningún nombre, poco después ha acabado señalando a Asraf, íntimo de Adara Molinero. «Creo que ha sido Asraf porque él vio el cuenco suyo roto». «A mí me parece esto, la verdad que ya de traca… Escucho esos vídeos acusándome de una cosa que ni he hecho, ni me habéis visto ni se me ocurriría en la vida», ha reaccionado el mencionado concursante.

Por su parte, el presentador ha pedido opinión a otras compañeras como Arelys o Yaiza. Precisamente Yaiza ha sido especialmente contundente a la hora de señalar a alguien: «Asraf. Yo no lo vi, pero es evidente porque Diego y Ginés hicieron la marca al azúcar, a la miel y luego resulta que a Diego se le rompe perfectamente el hueco como si fuese como el multiusos… Yo sí pienso que es él». «Pero si no lo viste», ha comentado Adara Molinero en defensa de su compañero. Tras ello, el presentador le ha pedido opinión y ésta no se ha podido contener: «(Me parece) una vergüenza absoluta. Si tú no has visto algo no puedes asegurar, no puedes acusar a alguien«. El silencio se ha hecho en La Palapa y los aplausos en redes han sido unánimes.