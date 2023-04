Diego Arrabal sepulta la imagen de Lequio con una revelación que implica de lleno a Obregón

El tema de Ana Obregón no deja de acaparar titulares y tertulias dos semanas después de saltar la bomba. La maternidad por gestación subrogada ha dado lugar a un encendido y polarizado debate en la opinión pública y en los programas de televisión. Ahora es Diego Arrabal el que se suma al carro en su canal de YouTube.

El conocido paparazzi ha conversado con Miguel Temprano, también fotógrafo y excolaborador de ‘Sálvame‘ y el ‘Deluxe’ hasta que fue despedido. Y en mitad de la charla se ha destapado una información que deja en muy mal lugar a Alessandro Lequio a propósito de una experiencia profesional del pasado.

«A mí me mintió, como mientes a una novia cuando le pones los cuernos. Me mintió con una frialdad brutal. Fui a su casa y le dije que no quería saber nada más de él porque para mí la lealtad es lo más importante», comienza diciendo ante un Diego Arrabal que era conocedor de todo.

Acto seguido, lo ha explicado para que los usuarios de su canal lo entiendan: «Silvia Tinao era la mujer de Claudio Montes. Una chavala estupenda que se enrolló con Lequio y nosotros hicimos ese robado. Alessandro lo sabía pero Ana no tenía ni pajolera idea. En esa época no vivían juntos Ana y Alessandro pero él jugaba con que quería volver. Ana pensaba que volvería a su casa y a reconciliarse porque estaba muy enamorada de Alessandro, pero no fue así».

Tras contarse esta historia, Diego Arrabal también se ha sumado a Temprano y ha tachado de «traidor» a Lequio tanto con la prensa como con Ana Obregón, la directa damnificada. «Él se beneficiaba de los falsos robados que acordaban, mientras la actriz sufría al intentar recuperar al conde. Ellos (Alessandro y Silvia) se llevaban el 70% y nosotros el 30%», ha revelado el paparazzi. Un dato que enturbia la imagen del colaborador de Ana Rosa en el momento más inoportuno.