Diego Arrabal afrenta así a Rocío Carrasco tras verse las caras en público: «Maleducada»

Rocío Carrasco está de cumpleaños. La hija de Rocío Jurado cumple este sábado 29 de abril 46 años. Y lo hace tras haberse llevarse un nuevo baño de masas este viernes en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque en la que presentó un defile de moda del diseñador José Perea (‘Sálvame’). Un acto al que acudió Diego Arrabal y que ha servido al paparazzi para atacar duramente a ambos.

Y es que pese a que nadie había invitado a Diego Arrabal, el paparazzi no tuvo reparos en acudir hasta el pueblo cordobés para montar el lío y aprovechar para poder hacer lo que finalmente ha hecho: un vídeo de su canal de YouTube para embestir vilmente contra Rocío Carrasco y José Perea.

«Es verdad que yo he venido y a mí no me ha invitado nadie. He venido porque vengo a cubrirlo para este canal. A mí no me iba a invitar este chico porque no me conoce. Y evidentemente Rocío Carrasco tampoco. Pero este chico si ha invitado formalmente a Europa Press y a las otras agencias», empezaba decir Diego Arrabal en su canal.

Justo después, el paparazzi no duda en llamar «maleducada» a Rocío Carrasco. «Rocío Carrasco qué maleducada eres. No tengo calificativo. Ha hecho una cosa tan fea. Hemos estado en el pase de moda, que no sé si es un pase de moda o los carnavales porque esto es un despropósito. Pero es muy feo lo que habéis hecho en Hinojosa del Duque», soltaba.

«Qué malafollada tiene el diseñador y qué malafollada tiene Rocío Carrasco. Cómo pueden hacer venir a medios de comunicación, y no lo digo por mí porque a mí no me ha invitado ella ni el diseñadorcito este. Pero cómo hacen venir a medios de comunicación para después salir por la puerta de atrás y no tener coño de salir por la puerta de adelante y contestar a los compañeros. Si quieres a mí me vetas, pero contesta al resto», denuncia Diego Arrabal.

«¿Tú quién te crees que eres chica? Qué mala educación, qué mala baba. Y qué maleducada. Igualito que tu madre. Tu madre iba a salir por la puerta de atrás, tu madre si no quería contestar salía y decía que no iba a contestar y se le respetaba porque tú eres una señora. Pero lo que has hecho tú y el amiguito diseñador, que no es nadie cuando llegue a ser alguien a este no le aguanta ni su padre», sentencia Diego Arrabal.