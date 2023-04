Boris Izaguirre destapa en ‘La Roca’ la oferta para saltar a la política de alguien impensado

Boris Izaguirre no para. El pasado domingo, el presentador se estrenaba como colaborador de ‘Plan de tarde’ con Toñi Moreno en TVE y el viernes daba el salto a Telecinco como colaborador de ‘Ana’, el especial sobre Ana Obregón. Este domingo, el presentador visitaba ‘La Roca‘ en la Sexta.

Lo hacía para promocionar el estreno de ‘Trato de favor’, una obra de teatro que ha creado él mismo y que está basada en un caso real. Un nuevo trabajo con el que Boris Izaguirre sigue diversificándose como profesional compaginando su labor en televisión con la de escritor y guionista, pues también ha formado parte de los guiones de ‘Bosé’, el biopic sobre Miguel Bosé.

En relación a todos sus trabajos, Nuria Roca no dudaba en lanzarle una pregunta. «De todo lo que has hecho Boris, porque te hemos visto en todas partes y en todos los géneros, ¿hay algo que no harías?», le cuestionaba la presentadora. «Que buena pregunta. Bueno no lo sé. Lanzarme a una carrera política desde luego es algo que no haría», le contestaba de primeras.

«Pero te han echado la caña, ¿a que sí?», le repreguntaba Nuria Roca. «Una vez, que me llamó Mario Conde. Yo pensé que era una inocentada, pero luego él estaba sentado en el estudio de grabación de Gemma Nierga y me dijo que si quería hacer con él una campaña electoral», revelaba el venezolano.

Tras ello, Boris Izaguirre contaba como siempre su marido le decía que se alejara del mundo de la política. «Rubén siempre me ha dicho que me mantenga alejado de la política porque no tengo ni idea de eso. Y tampoco me veo», recalcaba.

Finalmente, Boris Izaguirre se mostraba muy orgulloso de todo lo que ha podido hacer profesionalmente. «Estoy muy contento con la carrera que he tenido en este país como comunicador y que no pude tener en mi país», sentenciaba el presentador.