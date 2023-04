Boris Izaguirre clama alto lo que piensa de Ana Obregón con este calificativo: lo repite tres veces

Mucho se ha hablado y criticado a Ana Obregón tras confirmarse la maternidad de la actriz y presentadora, que se encuentra desde hace un mes en Miami tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra. En ‘Sálvame’ se llegó a decir que Ana podría haber estado junto a Boris Izaguirre pues su amigo se encontraba en Miami.

Hasta ahora, Boris Izaguirre no se había manifestado públicamente sobre el tema de su amiga Ana Obregón. Pero por fin, este domingo, el presentador se ha manifestado en ‘Plan de tarde‘, el programa de Toñi Moreno en TVE en el que se ha estrenado como colaborador.

Aprovechando su presencia, Toñi Moreno ha querido saber cuál es su opinión. «Boris no te he preguntado todavía y has estado en Miami», le decía la presentadora a su compañero, que no dudaba en definir a su amiga con un contundente adjetivo. «Estuve en Miami pero no me he visto con ella. En lo que llegué saltó la noticia, Rubén me la comentó y yo le escribí desde mi móvil americano un WhatsApp donde la decía valiente», le respondía Boris Izaguirre.

«Valiente porque es lo que en ese momento pensé y sigo pensando. Y siempre diré de Ana con respecto a esta situación. Es una valiente. Y como siempre en su carrera y en su persona también es una pionera. Yo pienso que Ana ha abierto un camino que ha provocado todo este debate», proseguía diciendo el venezolano, repitiendo el calificativo de «valiente» en hasta tres ocasiones.

¿Qué ha sido de Ana Obregón esta semana? @Borisizaguirre nos cuenta todo lo que sabe en #PlandeTarde.



Únete al directo para conocer todos los detalles ▶ https://t.co/0iOfps5FEP pic.twitter.com/twuJaUVUyw — La 1 (@La1_tve) April 16, 2023

El recado de Boris Izaguirre a Ortega Cano

«Y yo creo que es un debate, que a parte de los que la apoyamos le expresemos nuestro apoyo también mantengamos abierta la idea de que la ciencia nos ha permitido avanzar muchísimo y tenemos que defender de alguna manera ese avance de la ciencia. Y que ella sabrá perfectamente bien todos los pasos siguientes que significa madre y abuela de su hija, nieta Ana», añadía Boris.

Por último, Boris Izaguirre lanzaba una última reflexión. «Yo no soy padre, ni tampoco soy Ortega Cano para planteármelo pero si pienso que habiendo acompañado a Ana en la grabación del ‘Telepasión’ de 2021 que fue como su regreso a la televisión y al trabajo, muchos de los que la acompañamos en esos días estábamos pendientes de ella y que se sintiera todo lo querida y arriba del mundo porque pensábamos que eran muy importantes para su sanación», concluía.