Blanca Paloma cambia el final del ‘EaEa’ en la PreParty española y todos dictan esta sentencia

Por séptimo año consecutivo, Madrid se convierte este fin de semana en la gran sede de Eurovisión con la celebración de la PrePartyES, el evento que reunirá a 28 de las delegaciones de Eurovisión 2023. Este viernes se celebró la Welcome, el primer gran concierto con Blanca Paloma como anfitriona.

Blanca Paloma fue la gran estrella de este primer concierto celebrado por Eurovision-Spain, que contó con Soraya Arnelas como maestra de ceremonias. Junto a la ilicitana también se subieron al escenario sus compañeros del Benidorm Fest 2023: Alfred García, Aritz, E’Femme, Fusa Nocta, José Otero Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Sofía Martín, Siderland, Twin Melody y Vicco; así como ex-representantes de Eurovisión como Diodato (Italia 2020), Ivi Adamou (Chipre 2012), Kaliopi (Macedonia 1996, 2012 y 2016) y Cláudia Pascoal (Portugal 2018).

Blanca Paloma sorprende con una versión hipnótica

Como ya es habitual en cada actuación, Blanca Paloma sorprendió a todos los asistentes a La Riviera con una nueva versión de «EaEa» que dejó a todos sin palabras. Casi cinco minutos de actuación con una Blanca Paloma espléndida que ha pasado de la delicadeza a la fuerza y al empoderamiento.

La versión extendida de la nana inicial, que tanto gustó en Israel Calling, la preparty celebrada la semana pasada en Israel, dio comienzo a una actuación que se ha llevado el aplauso mayúsculo. Como guiño a la actuación del Benidorm Fest, Blanca Paloma se rodeó de diez bailarinas.

Tras el grito final comenzó el verdadero éxtasis de esta versión compuesta por José Pablo Polo, que mezcló sonidos electrónicos con percusión. En ese momento, Blanca Paloma y sus bailarinas se movían al unísono creando así una atmósfera hipnótica.

Ovación mayúscula a Blanca Paloma

Y si La Riviera se cayó con la actuación de Blanca Paloma, las redes también alabaron lo que se pudo ver en el escenario con la alicantina y todo su equipo. Y es que sin duda Blanca Paloma es a día de hoy una de las grandes favoritas para alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool.

Material ganador de #Eurovision Gracias @BlancaPaloma_rb @josepablopolo por el trabajazo y la generosidad con las diferentes versiones. Este final es de quitar el hipo. A por Liverpool

Este cierre que hizo anoche @BlancaPaloma_rb en la PreParty de Madrid es, simplemente, espectacular y conecta la canción con nuevos públicos. Cada día más cerca de ganar Eurovisión.

Es que lo que se está currando cada detalle de cada actuación

Lo inteligentes que están siendo Blanca Paloma, su equipo y RTVE, aprovechando las pre partys para ir creando alrededor de la candidatura un momentum, sabiendo jugar bien con nuevas versiones y manteniendo el interés. Ojalá en mayo todo se materialice en el mejor puesto posible.

Y este sábado, el gran concierto de la PrePartyES

Eurovision-Spain ha conseguido este año ser la preparty de Eurovisión más multitudinaria con hasta 28 delegaciones, el 75% de los representantes de Eurovisión 2023. Todos ellos se subirán este sábado al escenario de La Riviera para ofrecer un concierto único ante los eurofans españoles.

Así, veremos actuar a Brunette (Armenia), Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), Käärijä (Finlandia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza).