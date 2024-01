Blanca Paloma, apartada del Benidorm Fest, manda un recado a TVE ante lo que hay detrás

El Benidorm Fest 2024 arranca este martes con su primera semifinal y ya empieza a estar salpicado por las primeras polémicas. La última representante de España en Eurovisión se ha sincerado finalmente sobre su sonada ausencia en esta nueva edición de la preselección nacional. Blanca Paloma ha relevado que no entiende por qué no actuará en la gala, pero asegura que «no le quiere dar más vueltas».

El próximo 3 de febrero, otro aspirante alzará el micrófono de bronce del Benidorm Fest y se convertirá en el próximo representante de España en Eurovisión. El año pasado, la intérprete de ‘Ea Ea’ se hizo con el título y viajó hasta Liverpool para defender su candidatura. Este año, será ella quien haga entrega del galardón en la gran final, pero no habrá actuación de la última ganadora del certamen. Sobre su ausencia, la artista se ha pronunciado en una entrevista para El Periódico.

Blanca Paloma rompe su silencio y manda un recado a TVE

Cuando le preguntaron si sabía por qué no iba a formar parte del Benidorm Fest 2024, Blanca Paloma no pudo ser más sincera con su respuesta. «Esta es la pregunta. No la debería responder yo porque no lo sé. Sólo sé que me hubiera gustado estar«, reveló la de Elche, que sembró en ese momento las dudas sobre por qué no podrá actuar sobre el escenario.

Blanca Paloma en el Benidorm Fest 2023.

La cantante aseguró también que había hecho planes para el Benidorm Fest para despedirse de esta etapa tan importante en su vida, pero que han sido desechados por TVE. «De hecho, hice una propuesta con todo mi equipo porque me parecía poner el broche de oro a toda esa etapa. Es un cierre muy álgido y una manera de devolver el cariño a todos los eurofans que me han apoyado. Para nosotros era un orgullo poder devolver esto«, explicó la eurovisiva.

Aún así, parece que la organización de la preselección española hizo oídos sordos a las propuestas de Blanca Paloma, ya que su papel en la nueva edición del certamen se limitará a acudir en la final. La intérprete ha recordado que el año pasado se propuso a Chanel Terrero, ganadora la primera edición, participar en la edición de 2023, algo que este año no ha ocurrido. «Este año no la ha habido. Ha sido por nuestra parte a RTVE. Me consta que el año pasado sí que la hubo. Esa es la incertidumbre«, señaló la artista.

«En este caso, no le quiero dar muchas vueltas», confesó la cantante para zanjar este episodio de diferencias con el certamen en el que llegó a concursar en dos ocasiones antes de alzarse con la victoria. Cuando le preguntaron si cree que su posición en Eurovision es parte del motivo por el que no la han invitado, la alicantina fue tajante. «Para mí, la posición era lo de menos», sentenció Blanca.