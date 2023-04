Lo que ha hecho Blanca Paloma en su última actuación dispara las reacciones en España y el extranjero

Queda un mes para que Blanca Paloma viaje a Liverpool y represente a España en Eurovisión 2023. Pero previamente, la ilicitana hará un tour por diferentes prepartys europeas llevando su «EaEa» hasta lo más alto. Eso es lo que hizo este lunes 3 de abril en Israel Calling, la PreParty eurovisiva celebrada en Tel Aviv.

La ovación a Blanca Paloma comenzaba ya antes del concierto cuando todos los representantes invitados desfilaron por el escenario con las banderas de sus países. Así lo reconoció la propia artista al bajarse del escenario. «Desde el desfile ya he sentido una energía de vuelta muy especial”, comentó.

Blanca Paloma quiso sorprender al público israelita y a todos los eurofans con una nueva versión de «EaEa» con una apertura distinta y más larga cantando una variación de la nana. «Es una forma de empezar con la invocación de forma muy intensa ya desde el primer momento», recalca la ilicitana sobre este nuevo comienzo ideado junto a José Pablo Polo, compositor y productor de la canción.

Una nueva versión del «EaEa» que encandiló al público por la reacción que se ha podido ver tanto de los asistentes al Israel Calling con sus caras como con la acogida de la actuación en redes sociales.

Algo que además también se puede comprobar en las apuestas donde Blanca Paloma se mantiene en quinta posición pero cerca de alcanzar a Noruega, que está en cuarta posición.

La gira de Blanca Paloma antes de Eurovisión

Blanca Paloma ha sido la tercera representante de España en participar en esta cita tras Manel Navarro (2017) con «Do it for your lover» y Amaia y Alfred (2018) con «Tu canción».

Tras pasar por Lisboa, Barcelona y Tel Aviv, esta misma semana la alicantina participará en el gran evento de Eurovision-Spain en Madrid. Será la anfitriona de los conciertos del 7 y el 8 de abril, donde Blanca Paloma actuará junto a sus compañeros y compañeras del Benidorm Fest 2023 y recibirá a las delegaciones europeas que participarán en el evento. Su gira promocional de cara a Eurovisión continuará el 15 y 16 de abril en Amsterdam y Londres para actuar en ambas preparties.

Aplausos a la nueva versión del tema de Blanca Paloma

