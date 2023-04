Álex De la Iglesia da el salto a Netflix con ‘1992’, su primera serie para la plataforma

Si decimos que Álex De la Iglesia es uno de los directores más reconocidos e influyentes de la historia de nuestro cine, no estamos exagerando. Su filmografía está repleta de obras maestras, de un imaginario muy particular y una personalidad propia que muchos han querido imitar. Y, aunque sus últimas películas no han contado con el favor del público o de la crítica, sí que lo ha hecho su primera incursión en el mundo de las series. Su ‘30 Monedas‘ fue un soplo de aire fresco, nos devolvió lo mejor del director y se convirtió en un éxito global. No exageramos. Porque en Estados Unidos también fue uno de los contenidos más vistos de HBO.

Ahora, mientras esperamos a que llegue la segunda temporada de la serie, el director nacido en Bilbao ha dado el salto a otra de las plataformas de streaming: Netflix. El gigante del entretenimiento ha anunciado que, uno de sus nuevos proyectos, será ‘1992’, creado por el propio Álex de la Iglesia junto a Jorge Guerricaechevarría, convirtiéndose en su primera miniserie para Netflix.

Con guión de Pablo Tébar y Jorge Valdano, ‘1992’ se trata de una historia en la línea de lo que nos tiene acostumbrados el director. Según cuenta la sinopsis compartida por Netflix, «la serie girará en torno a unos misteriosos asesinatos en los que siempre se repite el mismo patrón: todas las víctimas han sido quemadas y, junto a los cuerpos aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo ’92 de Sevilla».

Para Álex De la Iglesia, “‘1992’ es un thriller que mezcla suspense e intriga política y que nos retrotrae a un momento clave de la historia reciente de nuestro país que muchos guardamos en la memoria”.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de ’30 Monedas’?

La primera serie del director, una oda de terror, satanismo y conspiraciones eclesiásticas, ya ha terminado de rodar su segunda temporada. Esta llegará en octubre de 2023, y la expectación es brutal.

La mayor parte del pueblo de Pedraza está loco, encerrado en un psiquiátrico. Elena yace en coma, en una oscura cama de hospital. Paco, destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme… Pero, ¿qué es del padre Vergara? ¿Ha muerto, junto con su archienemigo, el cardenal Santoro? ¿Dónde se esconden, las almas torturadas?