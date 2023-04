Al descubierto cómo llamaba Rocío Carrasco a Jorge Javier en el pasado y es tremendo

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en alguien absolutamente incondicional para Rocío Carrasco. Ambos han forjado una amistad muy estrecha y, tal y como el presentador ha desvelado en varias ocasiones, el contacto entre ellos es prácticamente diario. Una llamada a primera hora de la mañana se ha convertido en casi una religión para los dos.

Sin embargo, las cosas entre ellos no eran así hace apenas dos años ni mucho menos. Fue la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ la que lo cambió todo y la que dio un vuelco radical a la concepción que se tenían el uno del otro. La relación entre ambos ha sido, cuanto menos, tensa casi siempre.

«‘¡Quién me iba a decir a mí que iba a tener esta relación contigo!'», le dice Rocío Carrasco a Jorge Javier. Unas palabras que ha revelado el propio catalán en una entrevista para ‘Lecturas’. Al parecer, aparte de que no existía afinidad alguna, la hija de Rocío Jurado no se fiaba del presentador. Es más, el pensamiento y la forma que tenía de referirse a él era tremenda: «para mí eras el demonio».

Por suerte, esa opinión de la mujer de Fidel Albiac sobre Vázquez ha variado y ahora ha pasado de ser un «demonio» a ser un bálsamo para ella y, quizás, una pieza fundamental en su vida y en su proceso de sanación, «Le digo que me gusta que haya salido de la dinámica en la que estaba metida por razones lógicas, en la que pensaba que todo el mundo era malo y que te puede traicionar», reflexiona Jorge.

Además, y por otro lado, en la citada revista le han preguntado al comunicador por cómo lleva Rocío que no se pueda hablar de ella en los programas y que se haya impuesto un veto total y absoluto en Telecinco. «Está feliz. No sé si otros y otras pueden decir lo mismo», se ha limitado a responder.

Hay que recordar que desde hace unas semanas en Mediaset está prohibido hablar y emitir imágenes no solo de Rocío Carrasco, sino también de Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito, Chayo Mohedano y Bárbara Rey.