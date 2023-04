A Adriana Abenia le basta una frase para dejar claro lo que piensa de Ana Obregón

Es sin lugar a dudas el tema del que habla todo el mundo. La última en pronunciarse sobre el asunto de Ana Obregón ha sido Adriana Abenia. La presentadora no duda en decir lo que piensa sobre su compañera de profesión en una entrevista para Bluper.

Adriana Abenia acaba de estrenar la segunda temporada de ‘Callejando‘ en Telemadrid. Se trata de un programa que recorre las calles de Madrid con Adriana Abenia, Óscar Martínez y Luis Muñoz.

Durante la entrevista, Adriana Abenia se muestra feliz y orgullosa de esta experiencia profesional. Pero además recuerda sus inicios gracias a Risto Mejide y Óscar Cornejo, productor de ‘Sálvame’, que fueron quienes se fijaron en ella para sustituir a Risto tras el fin de ‘G-20’.

«Risto Mejide y Óscar Cornejo me hicieron un casting para sustituir ‘G-20’. Duró poquito, pero fue la antesala y lo que me dio el ticket para acceder a ‘Sálvame’. Aunque fue complicado, yo creo que sirvió. La Adriana que soy ahora es producto de todo aquello, y no me arrepiento. Lo recuerdo con cariño, pero fue heavy», asevera Abenia.

«Yo llegué ahí y no sabía ni leer el cue… ¡Es que realmente ni siquiera me planteé trabajar en televisión! Ese casting surgió de repente y me presenté sabiendo que no me jugaba nada. Recuerdo que Risto fue muy cabrón porque se rio de mí lo que no está escrito, me lo puso muy difícil. Sin embargo, me dio un ataque de risa como no recuerdo en mi vida. Eché lagrimones, ¿eh? Me imagino que en el fondo le hizo tanta gracia, que tuvo que decir ‘tiene que ser ella'», añade Adriana Abenia sobre ese casting.

La opinión de Adriana Abenia sobre Ana Obregón

Durante la entrevista, a Adriana Abenia le preguntan también por su opinión de la maternidad de Ana Obregón a los 68 años de edad por gestación subrogada. Un tema del que la maña no tiene ningún reparo en manifestarse. «Hay mujeres explotadas porque al final hay una contraprestación económica. No siempre es así, a veces es de forma altruista, pero son las menos», empieza diciendo.

«Sinceramente, ser madre con 68 años es anormal e irresponsable. Es una cuestión de matemáticas. Hagamos el cálculo de la edad que tendrá Ana cuando esa niña tenga 20 años, y en el mejor de los supuestos, porque puede ser que ya no esté. La niña no tendrá cubierta esa parte efectiva. Creo que deberíamos tomar como referencia la edad límite para las adopciones, que son 45 años. Es una edad lógica porque cuando una niña o un niño vive en la adolescencia necesita, al menos, a uno de sus dos progenitores», prosigue defendiendo Adriana Abenia dejando claro lo que piensa.

«Debe ser terrible el dolor de perder a un hijo. Indescriptible. Pero sustituirlo no se lo va a devolver. Ha pensado más en ella que en la niña. Hay casos en los que creo que es un acto egoísta, y este es uno de ellos», concluye Abenia.