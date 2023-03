Sergio Garrido, a punto de cruzar los límites por este comentario de Asraf en ‘Supervivientes’

Sergio Garrido no ha dudado en saltar visiblemente desaforado tras un polémico comentario de Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023’.

Las primeras semanas de convivencia en ‘Supervivientes 2023‘ han sacado a relucir los primeros conflictos entre los concursantes como el vivido entre Asraf Beno y Sergio Garrido. Ambos supervivientes han protagonizado un brutal encontronazo en ‘La Palapa’. Una trifulca que se ha originado a raíz de la intervención del paparazzi hablando sobre los vínculos familiares de la pareja de Isa Pantoja y su compañera de concurso, Arelys.

En un primer momento, Arelys le ha afeado que Sergio le acuse de aliarse con Asraf. «A concursar con los de aquí dentro, no hables de lo de fuera. Tú has hablado de mí», le ha afeado la madre de Yulen Pereira. Por su parte, Sergio le ha contestado: «A mí me han preguntado y yo contesto. He hablado de ti porque me has nominado. De ti no hablo ni digo nada porque no me importas nada, cero. Y sí has hablado de mí, me has dicho que era un chulo».

En ese punto, Alma Bollo ha intercedido para afearle su comportamiento al fotógrafo: «Como su nuera es Anabel ya saca a Anabel. Está feo que estés metiendo cosas de fuera con personas que no tienen nada que ver». Lejos de quedarse callado, Sergio ha soltado: «¿Y por qué te crees que están aquí? Porque es la madre del hijo de la novia de la sobrina de… Si te molesta, lo siento, pero yo opino eso».

Asraf da un paso más en sus críticas

Poco ha tardado Asraf Beno en intervenir y criticar a su compañero: «Lo que quiere es discutir con todo el mundo, que vaya todo el mundo en su contra para luego hacerse la víctima». Sin embargo, el comentario que ha hecho explotar al fotógrafo ha venido después cuando el marroquí ha metido de por medio a sus hijos: «Que te vean tus hijos o lo que sea así«. Al escucharlo, Sergio se ha levantado de su sitio y levantando la mano se ha dirigido a Asraf así: «¿Qué has dicho de mis hijos? A mis hijos ni los nombres, ¿vale? Que me cago en la leche. ¡No nombres a mis hijos! No tienes huevos«.

Lejos de solventar el conflicto, el novio de Chabelita ha optado por seguir pinchando a su compañero. Esta vez cuestionando su faceta profesional: «Hay paparazzi buenos, gente que busca su información bien, que contrasta las informaciones». «Me dan información y la hago yo, no escucho lo que escucho. ¿Estoy aquí porque invento las cosas de mi trabajo? Estoy aquí porque soy el numero uno en mi trabajo y tú nunca me has interesado nada», le ha arreado Sergio a Asraf dando por concluida la parte más tensa de su encontronazo.