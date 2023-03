Se desata un torbellino en ‘Sálvame’ con el fichaje de esta sorprendente colaboradora

Adela González y María Patiño le hacían en pleno directo una oferta a Aguasantas para que se incorpore como nueva colaboradora.

Nada más arrancar ‘Sálvame‘ este lunes, Adela González y María Patiño anunciaban que iban a recibir la visita de una estrella de la televisión. Alguien que había protagonizado muchas horas de ‘Sálvame’ en sus casi 14 años de vida. La invitada se encontraba en la sala VIP y a su salida le esperaba una alfombra roja hasta el plató aprovechando que este domingo se celebraban los Premios Oscar.

Justo al empezar ‘Sálvame Naranja’, era Belén Esteban la encargada de recibir a la invitada estrella de ‘Sálvame’: Aguasantas Vilches, la que fuera pareja de Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, y quien quedara finalista en ‘GH VIP 3’ en la edición que ganó Belén Esteban.

La relación de Belén y Aguasantas en ‘GH VIP’ fue muy estrecha. Pero a su salida del reality, ambas tuvieron fuertes desencuentros en los platós de televisión a raíz de todo lo que Aguasantas dijo de Raquel Bollo y sus hijos. Hace unos días, ambas se enfrentaban en una conexión en directo. Y por fin se han visto las caras en directo en ‘Sálvame’.

Nada más entrar al plató, Aguasantas le pedía disculpas a Belén Esteban por si lo que le dijo en la conexión le pudo molestar. «Yo no tengo nada en contra de Belén», confesaba Aguasantas. Mientras que Belén Esteban aseguraba que «yo soy amiga de Raquel, entiendo que tu hayas tenido una relación con Manuel pero con respeto y educación podemos tener un debate cordial».

Aguasantas, nuevo fichaje

Tras comentar la última hora de ‘Supervivientes’, Adela González y María Patiño le informaban a Aguasantas que tenían que hacerle una propuesta por parte de la dirección de ‘Sálvame’. «La hemos presentado como una estrella de la televisión y tenemos una propuesta para hacerte. La dirección de este programa quiere proponerte que seas colaboradora para comentar ‘Supervivientes'», le anunciaba Adela.

«Pero hay más, aparte de ser colaboradora el programa te propone que des paso a las imágenes como una presentadora y que nos des la última hora», apostillaba María Patiño. «La verdad es que no me esperaba esta propuesta, pensaba que me ibais a mandar a ‘Supervivientes’, que por mi encantada, pero me encantaría», respondía ella mostrándose encantada por volver a ‘Sálvame’, donde ya estuvo tras su paso por ‘GH VIP’.

El fichaje de Aguasantas por ‘Sálvame’ revolucionará sin duda el programa y hará que se produzcan seguramente algunos enfrentamientos entre ella y otros colaboradores como Belén Esteban si se muestra muy dura con Alma y Manuel, los hijos de Raquel Bollo. «Yo no soy nadie para decir que no venga Aguasantas. Y creo que podremos tener un buen debate», afirmaba Belén Esteban al conocer la noticia. Mientras Gema López pedía que en los próximos días no sea tan cauta y sea libre a la hora de opinar de todo.

De este modo, ‘Sálvame’ sigue reinventándose con nuevos fichajes después de la llegada de Mayte Ametlla, que el pasado viernes se estrenaba como nueva colaboradora de ‘Viernes Deluxe’ después de ser directora de ‘Sálvame Tomate’ y guionista del programa de La fábrica de la tele.