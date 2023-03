Nadie vio venir el insólito arranque de Jesús Calleja con Piqueras en ‘Planeta Calleja’

Jesús Calleja ha iniciado el ‘Planeta Calleja’ de Pedro Piqueras de una forma singular desde el plató de ‘Informativos Telecinco’.

‘Planeta Calleja‘ ha contado este miércoles con un invitado de excepción en su nueva entrega en Cuatro. Y es que, por primera vez, hemos visto a Pedro Piqueras fuera del tradicional plató de ‘Informativos Telecinco’, sin el traje y corbata al que están habituados los espectadores y mostrándose de una forma muy diferente; menos hierática y solemne y mucho más campechana.

Pero antes de empezar con la aventura, Calleja ha aparecido por sorpresa en el plató del informativo usurpando la silla del comunicador manchego. «Buenas noches. Hoy me toca a mi dar el informativo de las nueve porque nuestro compañero y querido Pedro Piqueras ha tenido un problema con su cabello y están intentando solucionarlo. Mientras tanto, espero que se lo pasen bien conmigo», ha introducido en tono burlesco.

Acto seguido, el aventurero se ha dispuesto a presentar el sumario emulando a Piqueras: «El Kremlin ha ordenado a sus tropas que se retiren de la ciudad ucraniana de Jerson. Se trata de un emplazamiento en el sureste del país, clave en la guerra y donde las tropas de Kiev han venido ganando terreno en las últimas semanas».

Jesús Calleja ocupa la silla de Piqueras en ‘Informativos Telecinco’

«Quieto, quieto, quieto… Última hora, última hora… Sí, control, Pedro Piqueras ya ha resuelto su asunto del peinado y pronto viajará a Planeta Calleja a un intercambio de presentadores. Calleja se quedará donde las noticias porque ha dado un buen resultado y Pedro Piqueras pasará a presentar Planeta Calleja. Próxima aventura, en La Palma», ha continuado bromeando.

Jesús Calleja y Pedro Piqueras en el plató de ‘Informativos Telecinco’

Performances aparte, Jesús Calleja le ha confesado su primera impresión al conocer que iba a ser uno de los invitados de esta temporada: «De todos los invitados que lleva ‘Planeta Calleja’, quizás con el que más tenso me encuentro es contigo». «¿Por qué?», se ha preguntado extrañado Pedro Piqueras. «Porque cómo se nos ha ocurrido traer a un presentador de informativo que se os ve en la lejanía como personas serias, como que estáis un poco enfadados con el mundo», ha comentado Jesús. «Enseguida vas a ver que no», le ha tranquilizado Piqueras.

«El hecho de que vengas a Planeta Calleja es todo un acontecimiento (…) Eres como una rareza porque creo que no se te ha visto en ningún programa que no sea dando las noticias», ha valorado el presentador de Cuatro más tarde. «No sé cómo me volví loco y te dije que sí, la verdad, pero es que me gusta tu programa», se ha sincerado el veterano periodista.

«Vamos a ser de los primeros en subir al cráter volcán», le ha propuesto antes de emprender este reto. «Luego había pensado en que bajaras con un equipo de buceo a 150 m de profundidad o que te tiraras en paracaídas sobre el cráter», ha bromeado Jesús Calleja. Una línea roja que Pedro Piqueras no estaba dispuesto a traspasar bajo ningún concepto: «Lo del paracaídas… eso me lo voy a ahorrar. Lo tengo clarísimo».