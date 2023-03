Kiko Hernández prende la polémica por esta frase que se le oye en ‘Sálvame’: «Es un delito»

Kiko Hernández ha amenazado a una testigo de ‘Sálvame’ por hablar de su sexualidad y su reacción ha sido muy criticada en redes.

En los últimos meses, Kiko Hernández no ha parado de viajar hasta Melilla junto a su amigo Fran Antón. Ya durante las navidades, la visita del colaborador con el actor y director de la obra de teatro en la que participa dio mucho que hablar en ‘Sálvame’. De hecho, el colaborador negó muchas de las cosas que se aseguraron en su programa y no dudó en enfrentarse a Mayte Ametlla.

Ahora los viajes de Kiko Hernández a Melilla habrían derivado en un proyecto profesional muy especial allí. Y es que parece que el ayuntamiento de la ciudad autónoma le habría contratado para presentar la gala dedicada a los mayores. No obstante, según ‘Sálvame’ el colaborador no era el único en la terna para presentar dicha gala. Sino que además también habría interés en Terelu Campos y Carlos Lozano.

No obstante, tal y como ha señalado Kiko Hernández el elegido finalmente ha sido él. «Definitivamente me lo han dado a mí, lo he firmado yo. Estaba entre Terelu y yo. Carlos Lozano va a hacer otra gala que es totalmente distinta. La del mayor estaba entre Terelu y yo y al final han decidido que lo haga yo», contaba el colaborador.

Tras ello, ‘Sálvame’ ha emitido un vídeo con declaraciones de habitantes de Melilla que habrían visto a Kiko Hernández en la ciudad junto a Fran Antón. «Venía él con su pareja. El día 21 es cuando Kiko y su pareja actúan, que van a hacer una obra teatral», relata la testigo que asegura además que la viceconsejera del Mayor es muy amiga de Fran Antón y por eso le han dado el proyecto a él y a su pareja, en alusión a Kiko Hernández. Por si fuera poco, la mujer no duda en decir que ha visto a Kiko y a Fran Antón paseando muy juntos por allí.

«No voy a contestar. Sobre todo a la de la pareja, la pareja. Primero es un delito hablar de la sexualidad de una persona. Es un delito, DELITO. Y todo lo que han dicho es falso. No van a poner una calle a mi nombre, y mira que me lo estoy currando porque no paro de decir Melilla. No me voy a vivir allí, pero si me obsequian con una casa, me voy», sentenciaba Kiko Hernández.

Sin embargo, la reacción de Kiko Hernández y sus palabras se le han vuelto en contra. Así, son muchos los espectadores que no han dudado en recordarle que él no es el más indicado para decir que es un delito hablar de la sexualidad de alguien pues él lo ha hecho en muchas ocasiones. En ese sentido, algunos le recuerdan lo que hizo con Nagore Robles o Agustín Pantoja.

#yoveosálvame Kiko Hernández diciendo delito hablar de la sexualidad de alguien cuando tú lo hiciste de Nagore Robles no era delito ??? Solo cuando y sacan a ti a patadas d l armario lo es ???? Porq su familia se enteró por tu boca sin vergüenza — ainhoa (@ainhoakeka) March 1, 2023

Kiko Hernández:”Es delito hablar de la sexualidad de una persona”



Y eso lo dices tú? Tú, que tienes sentencias condenándote x vulnerar derechos a la intimidad y al honor? #YoMeRebelo1M — arráyate un millo… (@SabasGFTTFE) March 1, 2023

Es un delito hablar de la sexualidad de las personas? Me lo dices o me lo cuentas @Kiko_Hernandez? cuantas veces insunuais cosas sobre mucha gente por ejemplo: Agustín Pantoja. Tienes menos vergüenza que un yoyo. #yoveosálvame — 𝑀𝑒𝓃𝑔𝒶𝓃𝒾𝓉𝑜 (@menganitosoy) March 1, 2023

No me puedo creer que justo Kiko Hernández diga eso 😒



Justo lo dice él! El que se corta en hablar de la sexualidad de otros que nunca se pronunciaron. #yoveosálvame https://t.co/nJOHfNIbFw — Aryan*🌸🌷🌷🌷🌷🌸* 🌸🌷🌷🌷🌷🌸*☝Isabel Pantoja (@aryansc_) March 1, 2023

@salvameoficial este personaje @Kiko_Hernandez da mucho asco ,no entiendo porque el secretismo con el

Cuando en salváme han destripado a otr@s colaboradores @Kiko_Hernandez ya no aporta nada

Es asqueroso — Sil…💜❤💜🖊 (@silviav93752635) March 1, 2023