Fran Perea revela en ‘La Roca’ el verdadero motivo por el que abandonó ‘Los Serrano’

Fran Perea ha visitado ‘La Roca’ para promocionar el lanzamiento de su nuevo álbum con motivo del 20 aniversario de ‘Los Serrano’.

Si este sábado eran Alejo Sauras y Alexandra Jiménez los que se reencontraron en ‘Déjate querer’ en pleno 20 aniversario de ‘Los Serrano’; este domingo ha sido Fran Perea el que ha visitado ‘La Roca‘ para promocionar el lanzamiento de ‘Uno más uno son 20’, el álbum que ha lanzado junto a Víctor Elías para conmemorar sus 20 años en la música y por ende el 20 aniversario de la serie de Telecinco.

Con ‘Los Serrano’ se vivió un auténtico fenómeno fan, pero por suerte no les pilló la época de las redes sociales. «Nos libramos de eso, habría sido bastante locura, aunque si empezaba a haber móviles con cámara», recordaba Fran Perea. Lo que si vivió y le daba auténtico pavor era pasar por delante de un colegio. «Yo iba por la calle veía un uniforme escolar y huía de miedo. Una vez cruzando un paso de peatones me imaginé a todos con el uniforme», reconocía el actor.

«Cuando dejé la serie me agobiaba que me hablaran de ‘Los Serrano'»

Tras ello, Nuria Roca ha querido saber de quién fue la idea de hacer el álbum de «Uno más uno son 20» si de él o de Víctor Elías, quien daba vida a Guille. «Nosotros formamos parte de un fenómeno generacional que marcó un país y la música tuvo mucho protagonismo. Víctor y yo seguimos haciendo música y decidimos hacer un disco con colaboraciones. Hay muchos guiños a Los Serrano y más que van a venir en los próximos días», destacaba Fran Perea.

Justo después, era Juan del Val el que se interesaba por saber si como muchos actores les molestaba que se le recordara siempre por ‘Los Serrano’. «Al principio me agobié un poco. Cuando dejé la serie si que hubo unos años de que lo rechazaba pero el tiempo va colocando todo en su sitio», reconocía de primeras Fran Perea. «Y es mucho mejor pensar que he sido muy afortunado por haber formado parte de un fenómeno televisivo así y me ha abierto muchas puertas y me ha permitido vivir de lo que me gusta», sentenciaba.

¿Por qué dejó Fran Perea ‘Los Serrano’?

‘Los Serrano’ duraron cinco años en emisión con ocho temporadas. Aunque Fran solo estuvo tres años. «Yo estuve tres años. Pero aunque no estábamos, Marcos y Eva estábamos muy presentes. Primero se fue Verónica y al poco me fui yo», recordaba el malagueño. Al poco de dejar ‘Los Serrano’ le llegó una gran oportunidad en el cine con ‘El camino de los ingleses’ de Antonio Banderas. Por eso, Nuria Roca se hacía una pregunta: «¿Qué fue antes, tu te vas y te llama Banderas o te llama Banderas y te vas?», se preguntaba la presentadora.

Ha sido entonces cuando Fran Perea revelaba por qué decidió abandonar la serie de Telecinco. «No, no fue después. Yo me fui sin nada. Por varios factores. La brecha de edad con mi personaje era enorme, yo hacía de un chico de 16-17 años, empecé con 24 y con 27 años mi personaje no cumplía años, pero yo sí porque no les interesaba que fuésemos mayores de edad», aseveraba el actor.

Al preguntarle por si su entorno entendió la decisión de dejar un proyecto de tanto éxito, Fran Perea ha recalcado que «no fue fácil tomar la decisión pero mi entorno lo entendió perfectamente». «A mi me pilló en una edad que quería hacer cosas, necesitaba hacer teatro y hacer otras cosas. Fue una decisión difícil», apostillaba.

Por último, al igual que le daba pereza que le recordaran por ‘Los Serrano’, Fran ha reconocido que le pasó también cada vez que escuchaba el «Uno más uno son 7». «Al principio le cogí un poco de tirria, pero igual con el tiempo, he ido versionándola y cuidado haciendo una presentación especial en los conciertos y me lo paso bomba», concluía.