El aprieto en el que Paz Padilla puso a Alejo Sauras con esta pregunta en ‘Déjate querer’

El plató de ‘Déjate querer’ con Paz Padilla ha sido testigo del reencuentro entre una de las parejas más queridas de ‘Los Serrano’: Alejo Sauras y Alexandra Jiménez, quienes han recordado anécdotas de la serie

El próximo mes de abril, hará 20 años del estreno de una de las series más recordadas de la televisión, ‘Los Serrano’. Y a la espera de que haya un reencuentro entre todos los actores, como así lo dio a entender Fran Perea, este sábado, 11 de marzo, ‘Déjate querer‘ con Paz Padilla ha recibido a una de las parejas más queridas de la serie, la formada por Alejo Sauras (Raúl) y Alexandra Jiménez (África).

Los actores acudieron al programa de Telecinco para dar una bonita sorpresa a una fan. Pero Paz no perdió la oportunidad de charlar con ellos. Ambos reconocieron que hacía mucho tiempo que no se veían, por lo que era un verdadero reencuentro el que se produjo en el plató de ‘Déjate querer’.

Alejo Sauras y Alexandra Jiménez en ‘Déjate querer’

La comprometida pregunta de Paz que descolocó al actor: «No me la esperaba»

Sin embargo, y aunque la entrevista estuvo cargada de momentos divertidos y de una gran complicidad entre Alejo Sauras y Alexandra Jiménez, en un momento dado Paz Padilla les soltó una pregunta que no se esperaban. «¿Nunca os enamorasteis? Porque el roce hace el cariño…», quiso saber la presentadora. Tras unos segundos de silencio, Alejo Sauras contestó, algo descolocado: «Esta pregunta no me la esperaba».

Alexandra Jiménez ha salido al paso, dejando claro que no hubo nada más que una bonita amistad: «Nosotros encontramos una gran complicidad en el otro. Pasamos por muchas cosas y prácticamente todas eran buenas». Nada que ver con la pasión existente entre Raúl y África, sus personajes en ‘Los Serrano’, que hacía las delicias de los seguidores de la serie. «Nos hemos besado hasta en el armario de las escobas», recordaba la actriz, entre risas.

Ambos también hablaron de sus respectivos proyectos actuales, pues desde que finalizó la serie, en 2008, no han dejado de trabajar. Alejo Sauras acaba de finalizar su obra de teatro, ‘Edipo’, mientras que Alexandra Jiménez se ha llevado buenísimas críticas y el aplauso masivo por su difícil papel en la serie de Telecinco, ‘Escándalo: relato de una obsesión’, que ahora se puede ver en Prime Video.

¿Habrá reencuentro de ‘Los Serrano’ por el 20 aniversario?

La serie, que estuvo en emisión en Telecinco desde el 2003 hasta el 2008, fue todo un éxito en audiencias. Un éxito que ha traspasado nuestras fronteras, pues se ha emitido en muchos países, entre ellos, Polonia, Rumanía, México, Chile, Uruguay, Venezuela o Finlandia. Además, otros muchos han hecho sus propias versiones, como Italia o Portugal.

Hace unas semanas, Fran Perea, quien está en plena promoción de su nuevo disco, ‘1 más 1 son 20’, con motivo del 20 aniversario de ‘Los Serrano’, ya anunció que tenían previsto hacer algo especial para conmemorar una fecha tan especial. «Algo vamos a hacer para el 2023. Estamos en ello», aseguró durante su entrevista a David Broncano en ‘La Resistencia’. Además, le lanzó un órdago: «Haremos alguna cosita especial, nos juntaremos y estamos buscando un sitio para hacerlo. ¿No querrás que lo hagamos en tu programa?». El presentador recogió el guante.