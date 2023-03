El corte de Ana Rosa a Patricia Pardo en Telecinco que fuerza a pedir perdón: «Hoy no es el día»

Ana Rosa Quintana ha tenido que pedir perdón en público a Patricia Pardo por cortarle en pleno programa de Telecinco.

Patricia Pardo es ya una de las figuras claves de ‘El programa de Ana Rosa‘. La presentadora ocupó un puesto fundamental cuando Ana Rosa Quintana tuvo que cogerse la baja para tratarse el cáncer que le apartó por completo de la televisión. Ahora Pardo sigue como presentadora del programa en la sección de Actualidad, aunque hoy Ana Rosa ha tenido que pedirle disculpas por reducirla casi a mínimos.

‘El programa de AR’ ha vivido este martes 21 de marzo uno de los programas más intensos de la temporada. La moción de censura de Vox al gobierno ha acaparado todas las miradas y, como era de esperar, Ana Rosa Quintana ha analizado cada declaración de nuestros políticos, alargando su sección de política.

Era tal la intensidad con la que se vivía la moción de censura, que la mesa política de ‘El programa de Ana Rosa’ se iba alargando por momentos. De hecho, Ana Rosa aprovechaba una marcha a publicidad del programa para dirigirse a Patricia Pardo para pedirle disculpas por reducir la sección de actualidad que ella presenta.

«Le vamos a adelantar un par de temas, Patricia Pardo», apuntaba Ana Rosa para que su compañera adelantara los contenidos a tratar: «Así es, Ana», le confirmaba la periodista aunque recibía una advertencia de la presentadora del magacín matinal: «Que nosotros vamos a seguir aquí, en nuestra mesa política». Eso sí, aprovechaba para pedir disculpas a su compañera: «De todas formas, lo siento Patricia, el día…».

«Hoy no es el día», decía comprensiva Patricia Pardo: «Lo sabemos los de actualidad». Sin embargo, también advertía a la audiencia que en su sección no iban a «perder de vista» todo lo que sucediera «en el Congreso» por la moción de censura. «Pero, como dice Ana no vamos a perder otros asuntos de interés», acababa soltando.