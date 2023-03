Ana María Aldón ha confesado a través de sus redes sociales el problema por el que tendrá que ser operada en los próximos días.

Pese a que parecía que Ana María Aldón se quedaría fuera de la televisión tras el veto a José Ortega Cano en Telecinco y que su hija Gema Aldón no la ha elegido como defensora en ‘Supervivientes’; la diseñadora se mantiene como colaboradora de ‘Fiesta’.

Este lunes, Ana María Aldón ha confesado a sus seguidores que tendrá que pasar por el quirófano la próxima semana. Todo debido a una molestia que tiene el ojo izquierdo que le está trayendo por el camino de la amargura.

Se debe a un problema de presbicia que le ha hecho sentir que tiene un «cuerpo extraño dentro». Por ello, Ana María Aldón ha tenido que quitarse la lentilla del ojo izquierdo por el malestar que le estaba ocasionando. Así, según les relataba a sus seguidores este domingo tenía el «ojo a la virulé».

Este lunes, la diseñadora acudía a una clínica para ver si tenía algo dentro del ojo. Al salir ha querido tranquilizar a todos sus seguidores. «No tengo nada ahora, pero ayer tenía un camión descargando arena. No podía cerrar el párpado y es súper incómodo cuando se tiene algo en el ojo. No sabemos lo que es la salud hasta que la perdemos. Mira que cosita, en el ojo…y me estaba matando», confesaba.

Tras la revisión, Ana María Aldón tendrá que pasar por el quirófano la semana que viene para corregir la presbicia, problema que afecta a la mayoría de la población de más de 40 años y que se manifiesta con la pérdida progresiva de la visión de cerca.