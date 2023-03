La modelo ha analizado el casting de ‘Supervivientes 2023’ con claros dardos hacia Raquel Mosquera, a quien ya reprocha su actitud

Alba Carrillo es una de las mejores comentadoras de realitys de España. Por este mismo motivo, la modelo ha querido reaccionar al casting de ‘Supervivientes‘ tan solo unas horas antes del gran estreno del programa. Y, como era de esperar, la que más palos se ha llevado por parte de Carrillo ha sido Raquel Mosquera.

Por todos es conocido que la relación entre Alba Carrillo y Raquel Mosquera nunca ha sido buena. La primera siempre ha sido una fiel defensora de Rocío Carrasco ante los ataques de la peluquera, que se ha demostrado con la serie documental ‘En el nombre de Rocío’ que se mueve muy bien en la mentira. Algo que no soporta la modelo.

«Como sabéis a mí no me gusta por su manera de proceder», ha empezado diciendo Alba Carillo al opinar sobre ella. Asimismo, no ha podido callarse al comentar la primera gran discusión de ‘Supervivientes’: «Ha dicho que su compañera Raquel Arias vale para desfilar, para modelar pero que allí no la ve. Ese tipo de comentarios de Raquel Mosquera, que como siempre va de mosquita muerta, si lo decimos cualquiera de los demás nos tiran piedras, pero ella ‘ay, pobre, no lo habrá dicho con mala intención'».

Para la que sí ha tenido buenas palabras es para Adara, quien se enfrentaba a Raquel Mosquera por su desafortunado comentario. Sobre la influencer y ganadora de ‘Gran Hermano’ dice que «es una tía intensa» y «una de las reinas de los realitys», por lo que todo parece indicar que será una de las protagonistas de ‘Supervivientes 2023’.

Alba Carrillo tampoco quiere dejarse a Gema Aldón, de la que dice que «tiene un carácter que no veas», algo que le gusta: «A mí las mujeres así con carácter me gustan, así que ya guay». Y sobre Patricia Donoso tiene una opinión clara: «Antes de irse a la isla me escribió. Me mandó una nota de voz y me dijo que yo le encanto y que se iba muy feliz y muy contenta. También es alguien fuerte y poderosa. Tienen en común las dos a Ortega Cano».