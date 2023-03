A Marc Calderó le dicen que es «demasiado golfo» en TVE y su reacción es para verla

Un invitado de ‘Hablando claro’ le daba un corte a Marc Calderó en pleno directo y después le piropeaba.

Como cada mañana, Lourdes Maldonado y Marc Calderó han seguido analizando toda la actualidad del día en ‘Hablando claro‘. Este jueves, el programa producido por Cuarzo Producciones abordaba un tema que está muy en boga: la práctica de compartir piso cuando tienes más de 70 años por la imposibilidad de poder afrontar los gastos de una vivienda.

Así, ‘Hablando claro’ recibía en el plató a Isidro, un hombre de 76 años que comparte su piso con tres personas a través de una asociación. En un principio, era Lourdes Maldonado la que hablaba con él, pero pasados unos minutos le pedía a Marc Calderó que se incorporara a la conversación.

Isidro compartía así su experiencia de cómo es compartir vivienda a su edad con gente desconocida. En ese momento, Lourdes Maldonado y Marc Calderó bromeaban con él sobre si los aceptaría como compañeros de piso. «Yo con ella también viviría, contigo no lo sé, te veo demasiado golfo», soltaba de repente el invitado.

De ese modo, el comentario de Isidro dejaba un tanto ruborizado y descolocado a Marc Calderó. «Ha quedado claro. Me voy a poner rojo. Me acaban de llamar golfo en directo, no me lo puedo creer…», comentaba el copresentador entre risas antes de dar paso a un directo para escuchar otros testimonios sobre el tema. «Bueno que golfo tiene varias acepciones», trataba de decir Lourdes.

«Mamá no salgo tanto de noche»

Al volver de la conexión, Marc Calderó no se cortaba y se dirigía directamente a Isidro. «¿Has visto alguno con cara de golfo?», le preguntaba el que fuera presentador sustituto de Sonsoles Ónega en ‘Ya es mediodía’. «No los he querido mirar porque me gusta la tuya», replicaba Isidro volviendo a dejar al presentador sin palabras. «Dale una oportunidad a Marc, que es maravilloso», soltaba entonces Lourdes Maldonado sacando la cara por su compañero.

Finalmente, Isidro reconocía que «ahora no tanto, pero he sido también un poquito golfo». Lo que servía a Marc Calderó para lanzar un mensaje a cámara. «Dice también, da por hecho que yo lo he sido. Mamá, no salgo tanto de noche, que lo sepas«, aseveraba el presentador de TVE.