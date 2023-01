Pablo Motos deja chafada a Tini con lo que dice en ‘El Hormiguero’ y tiene que disculparse

La cantante Tini acudía a ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo disco pero se encontraba con un Pablo Motos que le fastidiaba la sorpresa

Tan solo un día después de la polémica visita de Alberto Chicote a ‘El Hormiguero‘, este jueves era Tini Stoessel quien se sentaba frente a Pablo Motos para hablar de su trayectoria en el mundo de la música y de la interpretación. Todo iba bien hasta que el presentador del programa de Antena 3 metía la pata al desvelar uno de los secretos mejor guardados de la cantante.

Tini Stoessel tiene una larga carrera como actriz y como cantente tras saltar a la fama por su interpretación en la serie ‘Patito feo’ y ‘Violetta’. Ahora, está prácticamente dedicada a la música, motivo por el que muy pronto saca disco y acude a una entrevista en ‘El Hormiguero’ para promocionarlo en España.

La entrevista de Pablo Motos iba muy bien hasta que el presentador se equivocaba al hablar del nuevo disco de la argentina. «El single que se llama ‘Muñecas’, formará parte de tu álbum que se llama ‘Cupido’, que sale a la venta el 17 de febrero», soltaba el presentador, dejando con la cara desencajada a la artista.

«¡Lo dijiste así de una!», le interrumpía Tini, lo que provocaba que Pablo Motos fuera consciente de que acababa de meter la pata: «¿No lo sabía la gente? Perdón». Mientras, Tini no daba crédito y explicaba cuáles eran sus planes al acudir a ‘El Hormiguero’: «Me dijeron que lo íbamos a presentar, pero yo todavía no había dicho el nombre… pero está bien, no pasa nada, puede pasar…».

Tras esto, el programa enseñaba la portada de ‘Cupido’, el single que será la antesala al disco de Tini, algo que provocaba las lágrimas de la artista en ‘El Hormiguero’: «Estoy emocionada, que boluda. Estoy emocionada porque el disco viene cargado de muchas emociones. Ha sido un año muy zarpado a nivel personal y profesional y también se atrasó por cosas que pasaron».