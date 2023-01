Miguel Lago hace lo impropio con Sonsoles Ónega por su chocante filtración de su vida privada

Miguel Lago ha emocionado a Sonsoles Ónega con el mensaje que había recibido de su abuela por el especial de las residencias.

Antes de pasar al ‘flash’ de ‘Y ahora Sonsoles‘, Sonsoles Ónega ha querido dar las gracias a todos los espectadores que le acompañaron a ella y a Alberto Chicote este jueves en el especial de ‘Hablando en plata’ dedicado al escándalo de las residencias. Y a raíz de eso, Miguel Lago no ha dudado en lanzarle un mensaje a su compañera.

«Yo quiero agradecerles de corazón en nombre de todo el equipo el apoyo que ustedes nos dieron. Todos juntos somos un poco mejores, así que gracias», confesaba Sonsoles Ónega. Y es que el especial de ‘Hablando en plata‘ se convirtió en todo un éxito de Antena 3 pese a competir contra el Real Madrid-Atlético de Madrid y su prórroga en TVE anotando un 15.9% de cuota y 1.935.000 seguidores en su primer bloque y un 18.9% y 992.000 espectadores con el debate.

Justo después, Miguel Lago le pedía la palabra a Sonsoles Ónega para hablarle de su abuela. «Quiero decir una cosa con respecto al programa de ayer. Yo esta mañana te escribí que tenía que decirte una cosa y no pudimos hablar», le apuntaba el cómico a su compañera. «Porque estaba durmiendo, no porque yo no le coja el teléfono», se justificaba entonces Sonsoles.

«Con tu permiso y el de la directora te lo voy a decir aquí», soltaba Miguel Lago antes de contarle lo que le había sucedido con su abuela. «Yo ayer cuando salí del programa a las 2:30 de la mañana me sorprendí que tenía una llamada de mi abuela paterna de 87 años a las 2:15. No le devolví la llamada porque digo igual se equivocó con el teléfono porque no son horas de llamar», explicaba el colaborador.

«Esta mañana hablé con ella y es la primera vez en 20 y pico años de carrera que llevo que mi abuela me dice que está tremendamente orgullosa de que su nieto haya participado en un programa como ese», proseguía contando Miguel Lago. «¿En serio?», le preguntaba Sonsoles. «Si, y tengo un mensaje concreto y directo para ti. Me dijo ‘hoy cuando estés con Sonsoles dale las gracias por cómo me acompaña y por cómo te cuida. Y dile que la quiero’. Te lo tenía que decir», añadía el humorista.

Tras escuchar a Miguel Lago, Sonsoles Ónega se mostraba muy emocionada. «Es muy bonito», soltaba la presentadora justo antes de levantarse de su silla y acercarse a la de Miguel Lago para darle un abrazo en pleno directo. «este abrazo por tu abuela Mercedes. Estas son las cosas que compensan el hacer televisión un rato programas como el de ayer, la apuesta de esta casa de Atresmedia. Y luego la compañía que podamos hacerle cada día desde este plató», concluía Sonsoles.