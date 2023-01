Marta Peñate abochorna a Avilés con lo que le dice en su cara en ‘Pesadilla’: «No hace falta esa saña»

Tres días después de salir expulsado en ‘Pesadilla en el paraíso 2’, José Antonio Avilés ha hecho balance de su paso por el reality con un sonado encontronazo con Marta Peñate

Durante la emisión del nuevo debate de ‘Pesadilla en el paraíso 2‘, Sandra Barneda le ha dado la bienvenida al último expulsado: José Antonio Avilés. El hasta ahora granjero ha podido hacer balance de su paso por el concurso. Amado y odiado a partes iguales, el controvertido colaborador televisivo ha pedido disculpas nada más entrar en plató a la exmujer de Pipi Estrada por la información que dio sobre la venta de su piso.

A pesar de la actitud conciliadora con la que ha llegado, el joven rápidamente se ha visto envuelto en una discusión junto a Marta Peñate a la que ha acusado de no ser imparcial. Dicho enfrentamiento ha surgido cuando Avilés reconocía haber hecho un ejercicio por dejar atrás sus mentiras. «Creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar», ha apuntado. En dicho momento, Marta Peñate ha intervenido para apuntillar: «Pues te has hinchado a mentir ahí dentro Avilés». Acto seguido, la joven conseguía hacerse con el aplauso del público al enumerar algunas de las ocasiones en las que Avilés habría mentido.

A pesar de quedarse momentáneamente callado, José Antonio Avilés ha respondido la ofensa de Peñate asegurando: «Yo no sé lo que tú has visto aquí. Yo sé lo que he vivido dentro, lo que sí puedo decir porque te he visto en todos los debates es la poca objetividad que tienes cuando comentas un reality porque no tienes ninguna». En la misma línea y alzando la voz, el exconcursante le ha lanzado el siguiente dardo: «No es necesario que vayas con esa saña hacia la gente porque cuando iban con saña hacia ti, te daban mucha pena».

La respuesta por parte de Marta Peñate no se ha hecho esperar. «La saña y la maldad que has tenido tú sin ir más lejos con Borja cuando te pegó la nominación. Hablando de objetividad, yo soy una persona muy objetiva». Viendo el tono que estaba alcanzando su conversación, Sandra Barneda se ha visto obligada a intervenir. En concreto, la moderadora del debate les pedía: «Chicos, no hace falta ese tono. Dos tonos más bajo».

Aunque en un primer momento Peñate estaba dispuesta a hablar, José Antonio Avilés se ha hecho con la palabra. «Si no te importa, que creo que llevas dos debates y dos galas hablando… Cuando yo cuento eso cuando se nomina es porque Borja en la segunda gala ya habla de Terelu Campos. El que saca el tema de Terelu Campos se llama Borja Estrada, no José Antonio Avilés», ha sido su intervención.

Sandra Barneda le para los pies

Los rifirrafes entre José Antonio Avilés y Marta Peñate no han cesado. De hecho, han sido muchos los colaboradores como Daniela Requena que se han sumado a su particular guerrilla cargando contra el exconcursante. Debido a la tensión vivida en el plató, Sandra Barneda le ha tenido que frenar en seco diciendo: «Avilés, no me des la espalda que eso sí que es mala educación. Chicos, bajemos la intensidad. Una cosa es que no hagas autocrítica y la otra que al colaborador que no esté de acuerdo con tu concurso, le elimines o le quieras eliminar. Hombre por favor, hay que respetar la diferencia».