Ovación cerrada del público de RTVE al estreno de 'Cuelgamuros', un documental sobre el franquismo, que provoca un pero

TVE sigue apostando por los documentales en torno al franquismo y a la guerra civil para la noche de los viernes. Tras el estreno la semana pasada de 'Lorca, las horas perdidas', este viernes La 1 ha estrenado 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible' justo después de un nuevo capítulo de la segunda temporada de 'Los archivos secretos del NO-DO' dentro del bloque temático 'Lo hacemos público'.

Este nuevo documental de La 1 expondrá el exhaustivo trabajo forense en el interior de las capillas del valle de Cuelgamuros desde el año 2023. Y todo, contado desde muy cerca, intentando que el telespectador se sienta uno más del equipo y entienda, fase a fase, lo complicado que es, no solo localizar entre 33.800 víctimas a una de ellas, sino llegar a identificarla con una prueba de ADN si el estado de los restos óseos lo permite.

'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible' es el resultado de la primera y única grabación que se realiza en el interior de las criptas. De ellas, solo existían unas fotos de 1959, de cuando las cajas repletas de los restos de las víctimas de la guerra civil llegaron desde toda España. Después, las criptas se cerraron y así permanecieron hasta 2023, cuando comenzó el trabajo forense.

Las imágenes del documental revelan el mal estado en el que se encuentran las cajas, emparedadas tras los muros de las ocho capillas y sometidas durante décadas a elevados niveles de humedad. Esto, sumado a las pequeñas dimensiones del lugar, ha impuesto unas condiciones de rodaje especialmente complejas para evitar cualquier contacto y no interferir en las tareas del equipo forense.

El documental describe el día a día de los forenses, un equipo liderado por el antropólogo Francisco Etxeberria. Se trata de mostrar sin artificios sus sorprendentes hallazgos e intentar que la audiencia se sienta uno más del equipo y entienda lo complicado que es localizar a una víctima entre 33.800 e, incluso, llegar a identificarla con una prueba de ADN. Lourdes, René, Elisa, Inma y Paco, el núcleo del equipo forense, detallan las dificultades y sus esfuerzos, que les han permitido hasta ahora identificar a 24 personas de las 214 reclamadas, y son conscientes de que les queda mucho por hacer.

Los médicos forenses, arqueólogos y antropólogos no son los únicos protagonistas de ‘Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible’. El documental también recoge los testimonios de los afectados, principalmente descendientes de las víctimas. Algunos pertenecen a la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos y rechazan las exhumaciones. Otros, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle, exigen al Gobierno más celeridad.

Oleada de aplausos a TVE por el documental de 'Cuelgamuros'

El estreno de 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible' ha generado mucha expectación en redes sociales. Así, son muchos los espectadores que no han dudado en dar su veredicto al documental que ha estrenado La 1. Y a diferencia de lo que pasó la semana pasada con el de 'Lorca, las horas perdidas', que trajo mucha polémica por su revisionismo de la guerra civil y por dar voz a algunas teorías sobre que el asesinato de Lorca fue solo por rencillas familiares, en esta ocasión el reportaje sobre Cuelgamuros se llevó una fuerte ovación.

De este modo, son muchos los que han aplaudido a TVE por apostar por un proyecto así, otros van más allá recalcando lo necesario que son este tipo de proyectos y cómo debería de ser de visionado obligatorio en los institutos para conocer bien todo lo que pasó durante el franquismo.

"GRACIAS a todos los profesionales de Documenta RTVE y de RTVE que han hecho posible la grabación y emisión de 'Cuelgamuros'. Un trabajo audiovisual e informativo admirable y totalmente trascendental. ENHORABUENA", ha destacado un usuario. "Qué importante y qué necesario #cuelgamurostve Gracias a la televisión pública por contarlo", añade otro. "Un documental honesto, con honda vocación pedagógica, informativa y de servicio público", ha añadido otro espectador al respecto.

"Hay reportajes que informan y otros que hacen que un país mire de frente a su propia historia. El de Cuelgamuros es de los segundos. Magnífico, necesario y difícil de olvidar. Enhorabuena a todo el equipo de RTVE", ha sentenciado otro. "Que gustazo y satisfacción da tener una TVE como esta. Hoy vemos verdad pero en cine. Donde la pluralidad es la base del relato.

¡Enhorabuena por este trabajo didáctico, social y de justicia!", ha compartido otro usuario.

GRACIAS a todos los profesionales de @DocumentaRTVE @La1_tve @rtve que han hecho posible la grabación y emisión de #CuelgamurosTVE.



Un trabajo audiovisual e informativo admirable y totalmente trascendental. ENHORABUENA. — Kᚱᛁᛋ (@MetalXana) September 25, 2026

#CuelgamurosTVE



Un documental honesto, con honda vocación pedagógica, informativa y de servicio público.



Atendiendo a la necesidad de divulgar algo para la mayoría desconocido: la dinámica y metodología que siguen en Cuelgamuros para exhumar e identificar a quiénes allí yacen. — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) September 25, 2026

Hay reportajes que informan y otros que hacen que un país mire de frente a su propia historia. El de Cuelgamuros es de los segundos. Magnífico, necesario y difícil de olvidar. Enhorabuena a todo el equipo de @rtve.#Cuelgamuros #RTVE #CuelgamurosTVE — Fernando Langreo (@langreo) September 25, 2026

📺 #CuelgamurosTVE

Que gustazo y satisfacción da tener una TVE como esta.

Hoy vemos verdad pero en cine. Donde la pluralidad es la base del relato.

¡Enhorabuena por este trabajo didáctico, social y de justicia! — Eskender (@Faltan_Palabras) September 25, 2026

Qué importante y qué necesario #cuelgamurostve Gracias a la televisión pública por contarlo #RTVE — Javier de la Oliva (@javierdelaoliva) September 25, 2026

Increíble el documental 👏👏👏 trabajazo de todos!!! #CuelgamurosTVE — Carmen (@mcarmencd) September 25, 2026

Impresionante. Qué poco sabemos... Un gran proyecto de análisis forense liderado por Paco Etxeberria, a quien pude conocer en #Chile por la exhumación de Salvador #Allende.#CuelgamurosTVE, otro gran trabajo (y doy fe del esfuerzo desde el minuto 1) de Belén Alonso y @ManuDs81. pic.twitter.com/B7m3yl0GUU — José Carlos Gallardo🎙 (@_jcgallardo) September 25, 2026

Corazón encogido, lágrimas en los ojos y sin palabras. Así te deja la parte más oscura de la Historia de España. Gran trabajo. #cuelgamurostve — Laura García Soto (@lauragarciasot) September 26, 2026

Visto en @rtve #CuelgamurosTVE, no puedo dejar de llorar. Cómo se llegó a tanta barbarie? Cómo hay gente que se oponen a que se recuperen los restos de más de 33.000 compatriotas? Por qué hemos tardado tanto?



Brotan las preguntas, las emociones y la rabia. #MemoriaDemocratica https://t.co/kQQMPeGwYV — René .｡.:*🥀 🇵🇸 Siempre Tw 🐦 (@RenePerle) September 25, 2026

Es asqueroso que exista gente joven diciendo que con Franco se vivía mejor viendo tantos cuerpos amontonados como si fuera basura, tengo el corazón encogido con tremendas imágenes.. #CuelgamurosTVE https://t.co/FtIBxmJGYG — Bibiana (@bibi85r) September 25, 2026

Gran documental. Enhorabona. Una vegada no es pugui continuar amb aquesta titànica empresa, el millor homenatge a totes aquestes persones assassinades pel franquisme seria dinamitar-ho tot, tirar damunt tanta terra com sigui necessària i plantar-hi milers d'arbres#CuelgamurosTVE — Ricard Navarro • Jo sóc CDR (@ricardnavarro69) September 25, 2026

#CuelgamurosTVE me parece un reportaje increíble y un trabajo de los expertos impagable.

Me recuerda a esa frase tan verdadera: Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. — ROSA ALVAREZ (@ROSAALV30612251) September 25, 2026

simplemente gracias por hacer este reportaje documental,1 hora con los pelos como escarpias



quién no conoce su historia está condenada a repetirla#cuelgamurostve — ✨locadelmoño✨ (@loca_del_monyo) September 25, 2026

Pelos como escarpias con el documental #CuelgamurosTVE — A veces Laura y otras Laura Maria (@4567_lauraaa) September 25, 2026

#CuelgamurosTVE Se tenía que hacer y se está haciendo.



Bravo 👏🏻 — Esther (@EstherAsn) September 25, 2026

Qué orgulloso estoy de la @rtve que tenemos cuando emite programas como #CuelgamurosTVE — Roberto Bello Fraile (@Robellaile) September 25, 2026

Una MARAVILLA lo de #CuelgamurosTVE — ILR (@LoroRulesOffic) September 25, 2026

#CuelgamurosTVE Este documental, lo tenían que emitir en todos los colegios, para que vean las bondades des fascismo y del Franquismo . Este y el de las más de las 6.000 fosas comunes donde tiraban a la gente después de asesinarlas. — Mari Anboto (@Mari_Anboto_) September 25, 2026

Excelente reportaje con todas las dificultades de la investigación de manera coral desde las entrañas del Santo Sepulcro #CuelgamurosTVE — Diego (@Dugus_85) September 25, 2026

Estoy viendo #CuelgamurosTVE es impresionante el trabajo que están haciendo, pero qué horror han destapado. ¡Por Dios!

Ojalá lo viera todo el mundo.

Es la memoria de una realidad que algunos han querido sepultar para siempre. — Tania C/❤🇪🇸 (@TaniaCrespo3) September 25, 2026

#CuelgamurosTVE muy interesante y bien hecho el docu…fascinantes los momentos en que vemos a las profesionales conseguir su meta. Que bonita la pasión que muestran, que importante labor — Tomás Ocaña Urwitz (@OcanaTomas) September 25, 2026

La única crítica que se ha podido ver al documental de 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible' es la presencia de Pablo Linares, el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle, Pablo Linares, que representa a muchos de los que tienen familiares enterrados en Cuelgamuros y que se niegan a que se les toque.

📺#CuelgamurosTVE

Luego dicen que TVE es TelePedro.

Acabo de ver a un señor en defensa del Valle cagarse en él y en su mala gestión en este caso y ahí está recogido.

¿Esto es una dictadura hubiera pasado? — Eskender (@Faltan_Palabras) September 25, 2026

Pablo Linares, lo tremendamente desgraciado que tú eres. #CuelgamurosTVE — ixtab (oniria). (@ixtabhww) September 25, 2026