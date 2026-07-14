Polinyà o Cantalejo: El clamoroso primer pueblo ganador de 'El Grand Prix 2026' en TVE tras arrollar a su rival

Con algo de retraso por el Mundial, 'El Grand Prix 2026' ha regresado este lunes a TVE con el lanzamiento de su 18ª temporada en la cadena pública con Ramón García como presentador. Junto a él, repite LalaChus como copresentadora y a ellos se suma este año el locutor y presentador de RNE, Gorka Rodríguez como tercer copresentador del formato.

De esta manera, el conductor de 'El despertador' de RNE toma el relevo de Ángela Fernández y se hace cargo de las narraciones y comentarios de cada una de las pruebas del "programa del abuelo y el niño" desde la cabina. Unos comentarios que en ocasiones cuentan con la ayuda de los padrinos, de su propia compañera LalaChus así como de vecinos de los pueblos.

En este primer programa de 'El Grand Prix 2026', que ha recibido muchos comentarios en redes sociales, hemos podido ver a los dos primeros pueblos luchando por la victoria. Polinyà (Barcelona) en el equipo azul y Cantalejo (Segovia) en el equipo amarillo han sido los encargados de inaugurar esta edición.

Los catalanes han contado con la humorista y colaboradora de televisión, Valeria Ros, como madrina mientras que los castellano leoneses han tenido a Boris Izaguirre como padrino. Como ya es habitual, los dos han participado en algunas de las pruebas del concurso como "Pasión de capitanes", la prueba que forma parte del previo del programa bajo el título de 'El Grand Prix Presenta', así como los "pingüinos matemáticos", "la patata caliente" o "los super bolos".

Los dos pueblos han competido en una serie de pruebas, algunas míticas como "Los troncos locos", "Los Ki-Monos", "Alicia en el país de las caidillas" así como algunas nuevas como "Hormigas para siempre" o el regreso de una mítica como "la cucaña", entre tantas otras.

Desde el principio, Polinyà se ponía por delante gracias a utilizar la "Carta Dorada" conseguida en la primera prueba de la noche protagonizada por los capitanes y los padrinos y conseguir arrancar su marcador con 6 puntos frente a los 2 de su rival. No obstante, a lo largo de la noche, Cantalejo conseguía recuperarse y acercarse más a sus rivales sobre todo después de "baloncesto en pañales" y "los troncos locos" quedándose los marcadores con solo un punto de diferencia.

Así, Polinyà llegaba a los "super bolos" con 24 puntos frente a los 23 de Cantalejo. Sin embargo, Boris Izaguirre se convertía posiblemente en el peor indicador de los bolos de la historia confundiéndose todo el rato de dirección haciendo que una vez más la bola estuviera a punto de dar a Ramón García. Con ello, el equipo amarillo solo conseguía tirar tres bolos azules. Todo lo contrario a Valeria Ros y el tirador catalán que terminaba la prueba con cinco bolos más el dorado que vale dos en el suelo.

Tras esta penúltima prueba, el equipo azul alcanzaba los 26 puntos en su marcador frente a los 23 de Cantalejo justo antes de la prueba final en la que se iba a decidir quién de los dos pueblos se llevaba la victoria en la primera gala del concurso presentado por Ramón García.

Boris dando indicaciones y el tirador intentando seguirlas: somos mis amigas y yo tratando de gestionar nuestra vida amorosa. 💔#GrandPrixTVE

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Están quienes dan buenas indicaciones en los bolos… y luego está @VALValeriaRos. 👏✨

Por favor, ven a darnos indicaciones para nuestra vida. 🙏#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKfCVR pic.twitter.com/0284N0WEWJ — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 13, 2026

Polinyà, primer pueblo ganador de 'El Grand Prix 2026'

Pero como cada año, la prueba que lo decide todo en 'El Grand Prix' es "El diccionario". Y es que en este reto se pueden ganar tres puntos si se da una respuesta correcta o se pierden tres puntos si se falla. Eso sí, este año se ha introducido una novedad y es que la última pregunta vale 4 puntos tanto a favor o en contra. En su primera palabra, Cantalejo aseguraba que "melísono" si existe y como era falso perdían tres puntos en su marcador. Mientras, Polinyà defendía que "nonada" si existe y como si era cierto sumaban tres puntos poniéndose con 29.

Después, Cantalejo en su segunda palabra respondía que "hebdómada" si aparece en el diccionario de la RAE y como esta vez si era correcto, los segovianos recuperaban tres puntos poniéndose de nuevo con 23. Y en su segunda pregunta, Polinyà se jugaba la victoria de la noche y aseguraban que "istaque" no existe y como era cierto se convertían en los ganadores de la noche al ponerse con 32 puntos en su marcador.

Finalmente, llegaba la última palabra que este año vale 4 puntos. Y en este caso, Cantalejo defendía que "gobel" si existe y como era falso, los segovianos perdían 4 puntos quedándose finalmente su marcador en solo 19 puntos. Por su parte, Polinyà aseveraba que "soplavelas" no aparece en el diccionario de la RAE y como era verdad, los catalanes se ponían con 36 puntos en su marcador llevándose la victoria y arrasando a sus rivales.