El importante anuncio de RTVE sobre los horarios y la cobertura del España-Argentina de la final del Mundial

La 1 de RTVE ha detallado cómo será la programación del 'Súper Domingo' 19 de julio en torno al España-Argentina, la final soñada del Mundial 2026 y el partido del siglo. Un día en el que La Roja puede escribir otra importante página en su historia y lograr esa anhelada segunda estrella en la que piensa todo el país.

El encuentro deportivo, una cita futbolística ineludible que paralizará a España y que acaparará audiencias históricas, se podrá ver en la principal cadena de la Corporación pública, que ha diseñado una parrilla extraordinaria para este domingo que empezará desde la mañana con una edición especial de 'D Corazón', el programa que presentan Anne Igartiburu y Javier de Hoyos.

Será una versión ampliada, pues arrancará a las 12:00 horas, en la que se abordará principalmente el lado más personal de las estrellas de la selección y sus familias; así como las anécdotas más curiosas unas horas antes de disputar la Copa del Mundo 2026 frente al conjunto albiceleste. Se prolongará, como es habitual, hasta la primera edición del 'Telediario' (14:55 horas).

La tarde estará completamente monopolizada por el deporte. Primero, con el Tour de Francia y, a continuación, con programas que servirán para calentar el decisivo partido bajo el título 'Ojalá la segunda' y 'Nueva York: La finalísima', que albergará los show musicales previos al enfrentamiento entre España y Argentina.

Con estos espacios llegaremos a las 21:00 horas, momento en el que dará comienzo un choque que acabaría ligeramente más tarde de lo habitual ya que el descanso se ampliará unos minutos por dichos espectáculos musicales que también se ubicarán en ese intervalo de tiempo. Algo que está levantando polémica.

A partir de las 23:30 horas, una vez se entregue la copa a España o Argentina y en caso de no recurrirse a la prórroga o a los penaltis, la cobertura que La 1 de RTVE está preparando se enlazará con 'Estudio Estadio Mundial', formato en el que se analizará minuciosamente la final del Mundial con un nutrido equipo de colaboradores.

🇪🇸 Con RTVE el domingo vivirás un día histórico. España busca su segunda estrella en el #MundialRTVE



🔹12h: @dcorazon_tve

🔹16h: #TourRTVE19j

🔹17.55h: ‘Ojalá la segunda'. Y después, ‘NY: la finalísima’

🔹 21h: FINAL España-Argentina#OjaláLaSegunda https://t.co/COVanZvchZ pic.twitter.com/46FSfMBDOe — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 17, 2026

La programación de La 1 de TVE este domingo 19 de julio: