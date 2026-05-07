Darío, Marisa Jara o José Manuel Soto: Empate en los resultados de la expulsión de 'Supervivientes 2026'

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' salvaron con sus votos a Claudia Chacón en la pasada entrega de 'Tierra de Nadie', por lo que Marisa Jara, José Manuel Soto y Darío Linero continúan en la cuerda floja hasta la gala de hoy jueves 7 de mayo.

El que obtenga menor respaldo en el televoto habilitado en la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa y diga adiós a la experiencia de manera definitiva.

En la encuesta formulada por El Televisero, los porcentajes están extremadamente igualados e indefinidos. De hecho, hay un empate técnico entre Marisa Jara y Darío Linero con un 31% de los votos hasta el momento. De modo que queda inconcluso el resultado final.

Por su parte, José Manuel Soto sería el más votado por los telespectadores de 'Supervivientes 2026' al poseer un 38%. Eso sí, la diferencia con sus dos compañeros es de solo siete puntos, por lo que todo está sujeto a cambios.

A la espera de conocer el veredicto oficial por boca de Jorge Javier Vázquez a partir de las 21:45 horas en Telecinco, puedes seguir votando. ¿A quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!