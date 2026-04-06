'La Promesa', avance capítulo del martes 7 de abril: el peligro para Manuel y el enfrentamiento de Ángela y Curro

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 808, que La 1 de RTVE ofrecerá este martes 7 de abril, Vera revela a Curro y Teresa que su madre no sabía nada de los negocios de su padre con Manuel, lo que indica que son turbios.

Curro y Alonso intentan disuadir al heredero del marquesado, pero este desestima el peligro, asegurando que la inversión es pequeña y está bajo control. Aunque Leocadia y Lorenzo desaconsejan a Martina dar explicaciones, ella reúne a Samuel, Petra y Simona para anunciarles que no se rinde. Tiene una solución para el refugio: ella lo financiará con su dinero.

Ángela reprocha a Curro haber escrito la carta al rey sin consultarla. La discusión es agria. En el servicio, Teresa y Samuel debaten sobre el futuro de María y su bebé. Por su parte, Petra y Pía coinciden en que Ricardo oculta algo sobre la muerte de Ana.

Mientras, Santos se ofrece a hacer un recado en lugar de su padre para evitarle el esfuerzo por su maltrecho tobillo. Esto, posteriormente, le vale una reprimenda de Cristóbal. Ángela termina preguntando a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (807)

En el último capítulo de 'La Promesa', que La 1 ha emitido este lunes 6 de abril, Martina recibía con sorpresa el contenido de la esperada carta del Patronato. Teresa intervenía para frenar la boda de María Fernández y Carlo que Cristóbal Ballesteros les ha impuesto con celeridad. Al mayordomo le da igual si se quieren o no, pero no va a consentir la desvergüenza de que estén esperando un hijo sin haber contraído antes matrimonio.

Al parecer, el lacayo y la doncella no tienen otra alternativa que convertirse en marido y mujer. María, tras romper con él, no quiere hacerlo bajo ningún concepto. Su corazón es del padre Samuel al fin y al cabo. Sin embargo, si no transigen a la orden de Cristóbal, corren el riesgo de acabar de patitas en la calle.

Por su parte, Lorenzo malmetía a Ángela respecto a las cartas de Curro al Rey por el asunto de la baronía. Asunto que empieza a crear una brecha entre los dos jóvenes. Y Manuel le advertía a Julieta de que transmite aires de melancolía, preguntándose si es feliz con Ciro. El acercamiento entre el heredero de Luján y la joven se acentuaba.

Pía, atormentada por su situación con Ricardo Pellicer, mantenía una tensa discusión con Petra. Además, la sirvienta creía que Ricardo mintió con el motivo de su regreso a La Promesa. Las sospechas sobre el nuevo ayuda de cámara no dejan de emerger.

Mientras, Curro advertía a Manuel de que el duque de Carril es una persona impresentable y muy peligrosa. Él lo sabía perfectamente, pero también era consciente de que es bueno en los negocios. Por eso, Manuel quería continuar este idilio profesional con el noble a pesar de los avisos. En ese sentido, Vera quería actuar para descubrir si esos negocios que su padre quiere hacer con Manuel entrañan peligro. Para ello contactaba con su madre.

Leocadia reconocía una estrategia en su reciente e inesperado apoyo a Curro con su petición al Rey de la baronía de Linaja. La señora de Figueroa consideraba que, mientras está entretenido en eso, se olvidaba de la boda con su hija Ángela. Cualquier cosa que sucediera para retrasar ese enlace era buena para ella.